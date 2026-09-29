Έρχεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα και τις επαφές του αναφέρθηκε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, το ρεπορτάζ του Star επιβεβαιώθηκε και από 6 έως 8 Οκτωβρίου, θα είναι στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Το πρόγραμμά του είναι υπό διαμόρφωση, αλλά το σίγουρο είναι ότι η επίσκεψη θα διαρκέσει τρεις μέρες συνολικά με μετάβαση και επιστροφή, άρα, θα έχει 1,5 μέρα «καθαρή» στην Αθήνα.

Ο Μ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, που εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων.

Όπως ανέφερε η Κ. Τσαμούρη δε θα έρθει μόνος του, αλλά θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και δυο υφυπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από ποιους θα συνοδεύεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση, θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας, τρομοκρατίας. Θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.

