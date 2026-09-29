Οριστικό: Έρχεται ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Αθήνα

6 - 8 Οκτωβρίου η επίσκεψη – Τα θέματα και οι συναντήσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί την Αθήνα από 6 έως 8 Οκτωβρίου.
  • Η επίσκεψη θα διαρκέσει τρεις μέρες, με 1,5 μέρα «καθαρή» στην Αθήνα.
  • Θα συναντηθεί με τον Γ. Γεραπετρίτη για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου.
  • Θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν διπλωματία, άμυνα, ενέργεια, μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια.
  • Θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και υφυπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας.

Έρχεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα και τις επαφές του αναφέρθηκε η διπλωματική  συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν»

Όπως ανέφερε,  το ρεπορτάζ του Star επιβεβαιώθηκε και από 6 έως 8 Οκτωβρίου, θα είναι στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο.  

Το πρόγραμμά του είναι υπό διαμόρφωση, αλλά το σίγουρο είναι ότι η επίσκεψη θα διαρκέσει τρεις μέρες συνολικά με μετάβαση και επιστροφή, άρα, θα έχει 1,5 μέρα «καθαρή» στην Αθήνα. 

Ξεμπρόστιασε ο Δένδιας την Τουρκία στις Βρυξέλλες: «Είναι απειλή»

Ο Μ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, που εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. 

Όπως ανέφερε η Κ. Τσαμούρη δε θα έρθει μόνος του, αλλά θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και δυο υφυπουργούς Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από ποιους θα συνοδεύεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Από ποιους θα συνοδεύεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση, θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας, τρομοκρατίας. Θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
 

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