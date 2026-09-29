Γεραπετρίτης: Καμιά αλλαγή στα σχέδια για την πορεία πόντισης του καλωδίου (βίντεο OPEN)

«H Eλλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη, βάσει παραισθήσεων τρίτων», διαμηνύει η Αθήνα, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αλλαγής πορείας του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.

Μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διέψευσε τα σενάρια περί αλλαγής της πορείας του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ώστε να μην επηρεαστεί το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, ανοιχτά του Καστελόριζου.

«Παντελώς εκτός πραγματικότητας η χάραξη γίνεται από την εταιρεία. Ουδέποτε περνούσε από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δε θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει αλλαγή. Κάτι που δεν τέμνεται γιατί να το αλλάξεις; Η χάραξή του περνά πολύ νοτιότερα. η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση παραισθήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι 100,3».

Τουρκικός Τύπος: «Η ανησυχία για την Τουρκία αλλάζει την πορεία του καλωδίου»

Οι Τουρκικές εφημερίδες, όμως, Hurriyet, Milliyet και Aksam, λένε ότι: «η ανησυχία για την Τουρκία μετατόπισε την πορεία του καλωδίου»

Tο τουρκολιβυκό στο «μικροσκόπιο» του Ισραήλ: «Απειλεί τη ναυσιπλοΐα μας»

«Η Τουρκία αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο», «Απειλεί τις συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο» γράφει η Jerusalem Post.

Οι Τούρκοι αναλυτές πάντως επιμένουν στον «χαβά τους» με τις απειλές: «Σε τρία λεπτά φτάνουμε στη Σάμο, δεν συγκρινόμαστε» υποστηρίζουν.

Μήνυμα αποτροπής με την Άσκηση «Αλέξανδρος» από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις



Την ίδια ώρα το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε εκτάκτως δυνάμεις άμεσης αντίδρασης. στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, στον Έβρο και στα νησιά, μέρα και νύχτα!



