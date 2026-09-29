Διαψεύδει ο Γεραπετρίτης ότι θα αλλάξει πορεία το καλώδιο GSI

«Εκτός πραγματικότητας η αλλαγή πορείας»

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Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.26, 21:15
Γεραπετρίτης: Καμιά αλλαγή στα σχέδια για την πορεία πόντισης του καλωδίου (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα διαψεύδει σενάρια αλλαγής πορείας του καλωδίου Κρήτης-Κύπρου, τονίζοντας ότι η χάραξη του καλωδίου δεν επηρεάζεται από τρίτους.
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δηλώνει ότι η χάραξη του καλωδίου περνά πολύ νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα.
  • Τουρκικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η ανησυχία για την Τουρκία έχει μετατοπίσει την πορεία του καλωδίου.
  • Η Ελλάδα προχωρά σε άσκηση «Αλέξανδρος» για να στείλει μήνυμα ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η Τουρκία συνεχίζει να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις συμφωνίες Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

«H Eλλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη, βάσει παραισθήσεων τρίτων», διαμηνύει η Αθήνα, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αλλαγής πορείας του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. 

Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star

Μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης  διέψευσε τα σενάρια περί αλλαγής της πορείας του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ώστε να μην επηρεαστεί το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, ανοιχτά του Καστελόριζου.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία

«Παντελώς εκτός πραγματικότητας η χάραξη γίνεται από την εταιρεία. Ουδέποτε περνούσε από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δε θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει αλλαγή. Κάτι που δεν τέμνεται γιατί να το αλλάξεις;  Η χάραξή του περνά πολύ νοτιότερα. η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση   παραισθήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι 100,3».     

Τουρκικός Τύπος: «Η ανησυχία για την Τουρκία αλλάζει την πορεία του καλωδίου»   

Οι Τουρκικές εφημερίδες, όμως,  Hurriyet, Milliyet και Aksam, λένε ότι: «η ανησυχία για την Τουρκία μετατόπισε την πορεία του καλωδίου»

Tο τουρκολιβυκό στο «μικροσκόπιο»  του Ισραήλ: «Απειλεί τη ναυσιπλοΐα μας» 

«Η Τουρκία αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο», «Απειλεί τις συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο» γράφει η Jerusalem Post. 

Οι Τούρκοι αναλυτές πάντως επιμένουν στον «χαβά τους» με τις απειλές:  «Σε τρία λεπτά φτάνουμε στη Σάμο, δεν συγκρινόμαστε» υποστηρίζουν. 

Μήνυμα αποτροπής με την Άσκηση «Αλέξανδρος» από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
 

Την ίδια ώρα το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε εκτάκτως δυνάμεις άμεσης αντίδρασης. στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας των Ενόπλων  Δυνάμεων  σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, στον Έβρο και  στα νησιά, μέρα και νύχτα!


Άσκηση «Αλέξανδρος»: Εντυπωσιακά πλάνα των Ενόπλων Δυνάμεων


 

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