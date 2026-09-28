Αποσατάσεις κυβέρνησης από Θεοχάρη μετά τον σάλο για τους «κακομοίρηδες»

Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

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Αποσατάσεις κυβέρνησης από Θεοχάρη μετά τον σάλο για τους «κακομοίρηδες»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη για τους "κακομοίρηδες" προκάλεσε πολιτική ένταση και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
  • Η κυβέρνηση αποστασιοποιήθηκε από τη δήλωση Θεοχάρη, τονίζοντας ότι δεν εκφράζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
  • Η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε τη δήλωση για να επιτεθεί στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για μισθούς και συνθήκες εργασίας, συγκρίνοντάς τους με μνημόνιο.
  • Επιθέσεις με κόκκινες μπογιές σημειώθηκαν σε γραφεία της ΝΔ, εν μέσω πολιτικής έντασης.

Νέα πολιτική ένταση προκάλεσε η αναφορά του Χάρη Θεοχάρη περί «κομμάτων» που εκπροσωπούν τους «κακομοίρηδες», σε μια περίοδο που η πίεση από την ενεργειακή κρίση και το κόστος ζωής τροφοδοτεί σκληρή αντιπαράθεση. Μετά τις αντιδράσεις, ο υφυπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε αναδίπλωση, ενώ η κυβέρνηση κράτησε σαφείς αποστάσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Χάρης Θεοχάρης επιχείρησε προηγουμένως να διορθώσει τη δήλωσή του, λέγοντας πως η διατύπωσή του ήταν λανθασμένη. Όπως ανέφερε στον Alpha Radio 98,9: «Εξέφρασα μια λανθασμένη φράση είναι αλήθεια …Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πως περιγράφουν τη χώρα μας».

Θεοχάρης: Παραδέχτηκε ότι η δήλωση του ήταν λανθασμένη

Η αρχική τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η αναφορά: «έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες».

Αποστάσεις Μαρινάκη από τη δήλωση Θεοχάρη

Η κυβέρνηση έσπευσε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η δήλωση δεν εκφράζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ούτε τη συνολική φιλοσοφία της κυβέρνησης.

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Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Η ΝΔ είναι μια λαϊκή παράταξη όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης… οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη».

Αντιπολίτευση: Στο στόχαστρο οι «γαλάζιες» παραφωνίες

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιοποίησαν τη δήλωση Θεοχάρη για να εντείνουν την κριτική τους προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «ο πρωθυπουργός είναι εντελώς αποκομμένος. Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ως Λουδοβίκος εδώ και πολλά χρόνια».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε: «σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίρηδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατίρηδες». 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δήλωσή της στην ΕΡΤ, είπε: «Έχουμε μια κυβέρνηση αναίσθητων, δεν τους ενδιαφέρει αυτό που περνάει η κοινωνία και μεταξύ τους βαυκαλίζονται "έλα μωρέ τώρα, είναι γκρινιάρηδες είναι μίζεροι οι πολίτες, είναι υπερβολικοί”».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε: «Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, “αν δεν έχετε ψωμί φάτε παντεσπάνι”. Πού να ξέρετε από αυτά κύριε Κουλκουδίνα;».

Τσίπρας: «Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό»

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο πεδίο της οικονομίας. Σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Marianne, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για μισθούς, τιμές και συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Εχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό.»

Η κυβέρνηση απάντησε στον πρώην πρωθυπουργό με την αιχμή ότι «ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για μνημόνιο».

Εσωκομματικά πυρά και νέα ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ

Παράλληλα, καταγράφηκαν και βολές από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε μέσω του Mega News για τις εσωτερικές εξελίξεις στον χώρο.

Η Ρένα Δούρου δήλωσε: «δεν κατάλαβα γιατί κάποιοι βιάστηκαν και είπαν ότι αυτό το κόμμα πρέπει να πάει στην άκρη… ο νέος φορέας δεν είναι ο «καλός ΣΥΡΙΖΑ» και εμείς οι κακοί».

Επιθέσεις με κόκκινες μπογιές σε γραφεία ΝΔ και πολιτικών

Μέσα στο ίδιο φορτισμένο πολιτικό κλίμα, το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν επιθέσεις σε γραφεία πολιτικών προσώπων και κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Στόχος έγιναν τα γραφεία του Νίκου Παπαθανάση, του Ανδρέα Λοβέρδου και της ΝΔ στην Κυψέλη. Άγνωστοι πέταξαν κόκκινες μπογιές, προκαλώντας υλικές ζημιές.
 

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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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