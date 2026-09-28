Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026

Όλα τα νέα μοντέλα σε προσιτές τιμές και πλούσιο εξοπλισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 20:27 Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;
28.09.26 , 20:18 Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
28.09.26 , 20:11 Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας
28.09.26 , 20:04 Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!
28.09.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
28.09.26 , 19:26 ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που πληρώνονται την Τετάρτη 30/09
28.09.26 , 19:19 «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Οι Ισπανοί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση
28.09.26 , 19:05 AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
28.09.26 , 19:00 Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
28.09.26 , 19:00 Πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
28.09.26 , 18:45 Cash or Trash: Οι Rainbow Mermaids ξεσήκωσαν το δωμάτιο των αγοραστών
28.09.26 , 18:38 Πλεύρης: Κέντρο επιστροφής μεταναστών στην Αφρική το 2027
28.09.26 , 18:35 Πλάκα: Από διαρροή στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου η φονική έκρηξη
28.09.26 , 18:29 Cash or Trash Μοιραράκη: «Είχα έναν άσχημο χωρισμό,κακοποιήθηκα υπερβολικά»
28.09.26 , 18:10 Ο Λάκης Γαβαλάς την Τρίτη 29/9/2026 στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»
Μελέτης Ηλίας: «Η κόρη μου είναι 16 ετών. Ήρθε αυτό που φοβόμουνα»
Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων
Τέσσερις φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται, σύμφωνα με το FBI
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Μαζωνάκης: «Είχε γίνει μέθη και σε άλλον ασθενή» -Τι αποκάλυψε η γραμματέας
Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!
Καρυστιανού: Τι απαντούν από το ιατρείο της για το μηχάνημα βιοανάδρασης
Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ
Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η KGM υποδέχεται το ελληνικό κοινό στην Auto Athina 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. Με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας και ισχυρή παράδοση στα SUV και τα τετρακίνητα οχήματα, η Νοτιοκορεατική μάρκα παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει από compact SUV μοντέλα έως σκληροτράχηλα pick up.

Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Στο Hall 3, περίπτερο Α4, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα KGM Tivoli, Torres HEV, Torres EVX, καθώς και το νέο Musso Grand, που περνά στη νέα εποχή της KGM με πιο σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και ενισχυμένη πρακτικότητα.
Στην Auto Athina, η KGM θα παρουσιάσει το Tivoli, το compact B-SUV της μάρκας που συνδυάζει ευελιξία και πρακτικότητα, καθώς και το Torres σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: το Torres HEV Black Edition, που ξεχωρίζει με τη δυναμική του εμφάνιση και την υβριδική του τεχνολογία, και το 100% ηλεκτρικό Torres EVX, που μεταφέρει τον περιπετειώδες χαρακτήρα του Torres στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο περίπτερο της KGM θα έχει το νέο Musso Grand, που εξελίσσει περαιτέρω το pick up που έχει καθιερωθεί για την αντοχή και την αξιοπιστία του, με πιο σύγχρονη και επιβλητική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα. Η νέα καρότσα είναι σχεδιασμένη για απαιτητικές συνθήκες χρήσης, ενώ η ανανεωμένη καμπίνα συνδυάζει την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου lifestyle SUV. Με τη δυνατότητα τετρακίνησης και τις αυξημένες δυνατότητές του, το νέο Musso Grand παραμένει ένα πραγματικό εργαλείο εργασίας, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην άνεση που απαιτεί η καθημερινή οδήγηση.

Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Με την παρουσία της στην Auto Athina 2026, η KGM αναδεικνύει τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα της, μέσα από μοντέλα που συνδυάζουν μοντέρνα σχεδίαση, πραγματικές δυνατότητες, πρακτικότητα και την εμπειρία δεκαετιών της Νοτιοκορεάτικης μάρκας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KGM
 |
AUTO ATHINA 2026
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
Αυτοκινητο
AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Αυτοκινητο
Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν
Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
Αυτοκινητο
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
Αυτοκινητο
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Αυτοκινητο
Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top