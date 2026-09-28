Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026

Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η KGM υποδέχεται το ελληνικό κοινό στην Auto Athina 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. Με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας και ισχυρή παράδοση στα SUV και τα τετρακίνητα οχήματα, η Νοτιοκορεατική μάρκα παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει από compact SUV μοντέλα έως σκληροτράχηλα pick up.



Στο Hall 3, περίπτερο Α4, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα KGM Tivoli, Torres HEV, Torres EVX, καθώς και το νέο Musso Grand, που περνά στη νέα εποχή της KGM με πιο σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και ενισχυμένη πρακτικότητα.

Στην Auto Athina, η KGM θα παρουσιάσει το Tivoli, το compact B-SUV της μάρκας που συνδυάζει ευελιξία και πρακτικότητα, καθώς και το Torres σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: το Torres HEV Black Edition, που ξεχωρίζει με τη δυναμική του εμφάνιση και την υβριδική του τεχνολογία, και το 100% ηλεκτρικό Torres EVX, που μεταφέρει τον περιπετειώδες χαρακτήρα του Torres στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.



Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο περίπτερο της KGM θα έχει το νέο Musso Grand, που εξελίσσει περαιτέρω το pick up που έχει καθιερωθεί για την αντοχή και την αξιοπιστία του, με πιο σύγχρονη και επιβλητική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα. Η νέα καρότσα είναι σχεδιασμένη για απαιτητικές συνθήκες χρήσης, ενώ η ανανεωμένη καμπίνα συνδυάζει την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου lifestyle SUV. Με τη δυνατότητα τετρακίνησης και τις αυξημένες δυνατότητές του, το νέο Musso Grand παραμένει ένα πραγματικό εργαλείο εργασίας, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην άνεση που απαιτεί η καθημερινή οδήγηση.



Με την παρουσία της στην Auto Athina 2026, η KGM αναδεικνύει τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα της, μέσα από μοντέλα που συνδυάζουν μοντέρνα σχεδίαση, πραγματικές δυνατότητες, πρακτικότητα και την εμπειρία δεκαετιών της Νοτιοκορεάτικης μάρκας.