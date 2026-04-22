Γνωστός ηθοποιός, ορκισμένος εργένης: «Ήταν γραφτό να μην παντρευτώ»

Όσα αποκάλυψε μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Γνωστός ηθοποιός, ορκισμένος εργένης: «Ήταν γραφτό να μην παντρευτώ»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, 56 ετών, δηλώνει ορκισμένος εργένης και δεν έχει παντρευτεί ποτέ.
  • Αναφέρει ότι η απόφασή του να μην παντρευτεί ήταν γραφτό και πεπρωμένο.
  • Επικαλείται το Ευαγγέλιο για να εξηγήσει την επιλογή του να μην παντρευτεί.
  • Έχει βιώσει σχέσεις με γυναίκες που τον θυμούνται με τρυφερότητα και αναγνώριση.
  • Η απόφασή του θεωρείται καλλιτεχνική θυσία και επιλογή ελευθερίας.

Είναι ορκισμένος εργένης και μέχρι τα 56 του δεν έχει κάνει το μεγάλο βήμα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο λόγος για τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που το βράδυ της Τρίτης  βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του, ενώ απάντησε για τον λόγο που καμία από τις σχέσεις του δεν προχώρησε σε γάμο

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε για τον γάμο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«Κι εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα -ανά εποχές- δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός», απάντησε αρχικά στον παρουσιαστή. 

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Δεν παντρεύτηκα, γιατί δε με... »

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς που λέει στους μαθητές του: "Μην παντρευτείτε" και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: "Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε" και λέει μετά: "Να αφιερώσετε τη ζωή σας στο Θεό", όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για να μένα, αλλά…. δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα,», κατέληξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Αναφερόμενος σε συντρόφους που πέρασαν από τη ζωή του, δήλωσε: «Οι γυναίκες που παίξανε ρόλο στη ζωή μου, όταν τους μιλάω, μιλάνε με μεγάλη τρυφερότητα και αναγνώριση. Συνήθως ακούω τη φράση: "Ρένο, συγγνώμη, σε παρεξήγησα". Έχω έναν διχασμό, ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική».

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης με τη φίλη και συνάδελφό του, Δήμητρα Ματσούκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η απόφασή του να μην κάνει οικογένεια ήταν μια «καλλιτεχνική θυσία» και μια συνειδητή επιλογή ελευθερίας. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς που δεν παντρεύτηκα, θα ήταν ατυχέστατοι οι γάμοι μου».

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Ο ρόλος του Καλημέρη ήταν εντελώς κόντρα σε μένα»

Παρότι παραμένει εργένης, έχει παραδεχτει σε παλιότερες συνεντεύξεις του ότι υπήρξαν γυναίκες στη ζωή του με τις οποίες έφτασε κοντά στο επόμενο βήμα, αλλά τελικά δε συνέβη.

