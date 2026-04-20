Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε η Φιλαρέτη Κομνηνού στο artpodcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε φυσικά για το θέατρο, την πρώτη της θεατρική δουλειά στην Αθήνα δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την πληρότητα που νιώθει, ταξιδεύοντας. Ακόμη, αναφέρθηκε στον «διαφορετικό» ρόλο που υποδύεται στην παράσταση «Misery», στην οποία ενσαρκώνει την Άννι μια γυναίκα με διπολική διαταραχή. Για την ερμηνεία της έχει δεχτεί διθυραμβικά σχόλια.

Κομνηνού για παράσταση Misery: «Xρειάστηκα τη βοήθεια ειδικού για τον ρόλο της Άννι»

«Η Άννι Γουίλκς που παίζω είναι μια γυναίκα, που έχει σχεδόν διπολική διαταραχή. Όταν ο ηθοποιός πάει να παίξει ένα πλάσμα, το οποίο μπαίνει στην περιοχή της παράνοιας, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις, γιατί καταρχάς είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις και δεν μπορείς να το προσεγγίσεις μόνο με το ένστικτο και το ταλέντο.

Γι΄αυτό εγώ χρειάστηκα και τη βοήθεια ειδικού για να μου πει πώς συμπεριφέρεται ένα τέτοιο πλάσμα. Έχει τεράστιες διακυμάνσεις. Μπορεί τη μια στιγμή να βλέπεις μια σχεδόν αφελή κοπέλα, η οποία θαυμάζει αυτόν τον συγγραφέα, έχει μια παιδικότητα... δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, έχει μια τεράστια μοναξιά και μέσα στη μοναξιά της δημιουργεί μια φανταστική συνομιλία με ένα πρόσωπο από τα μυθιστορήματα που γράφει αυτός ο συγγραφέας, που αυτή λατρεύει. Όταν όμως αυτό το πλάσμα αισθάνεται ότι πάνε να το κοροϊδέψουν και να το αμφισβητήσουν, θαρρείς ότι ανοίγει μια ρωγμή και βγαίνει όλο το σκοτάδι από μέσα της και γίνεται τόσο επικίνδυνη», περιέγραψε.

Φιλαρέτη Κομνηνού-Αναστάσης Ροϊλός στην πρεμιέρα του Misery/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κομνηνού για Σεργιανόπουλο: «Ήμασταν μια οικογένεια εγώ, η Λυδία Φωτοπούλου και ο Νίκος για πολλά χρόνια»

Αποκάλυψε ακόμη, ότι η ίδια με τη Λυδία Φωτοπούλου και τον Νίκο Σεργιανόπουλο θεωρούνταν τα «θεατρικά παιδιά» του Ανδρέα Βουτσινά κι έκαναν στενή παρέα.

«Ο Νίκος ήταν ο φίλος. Ήμασταν μια οικογένεια εγώ, η Λυδία η Φωτοπούλου και ο Νίκος ο Σεργιανόπουλος για πολλά χρόνια. Ήμασταν η οικογένεια γύρω από τον Βουτσινά, τα θεατρικά του παιδιά. Με τον Νίκο έχουμε παίξει μαζί κι έχουμε περάσει πολύ ωραία καλοκαίρια. Και γελούσαμε… ο Νίκος όταν έλεγε ανέκδοτα, του έλεγα “σταμάτα, δεν μπορώ, πονάνε οι γελαστικοί αδένες”. Την ίδια στιγμή, ήταν κι ένα βαθιά μελαγχολικό πλάσμα. Το κακό που έκανε ήταν στον εαυτό του ο Νίκος», αποκάλυψε.

Κομνηνού για συνεργασία με Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ

H Φιλαρέτη Κομνηνού γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η πρώτη θεατρική δουλειά στην Αθήνα ήταν πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Η πρόταση έγινε από τη Μάγια Λυμπεροπούλου να κατέβω στο θέατρο Διονύσια τότε , το σημερινό Χορν, για να παίξουμε τον θείο Βάνια με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Τους γνώρισα από κοντά για έναν ολόκληρο χειμώνα αυτούς τους μύθους, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους γοητευτήκαμε και μεγαλώσαμε η δικιά μου γενιά. Αυτό το κατέβασμα έγινε πραγματικά στα βαθιά νερά», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τους αείμνηστους ηθοποιούς πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους. «Ο Αλέκος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ήπιος, πιο σιωπηλός, πιο ήρεμος, ενώ ο Παπαμιχαήλ ήταν θυελλώδης, πιο εκρηκτικός. Πάνω στη σκηνή όταν συναντιόντουσαν οι δυο τους, θυμάμαι ότι καθόμουν και τους χάζευα. Η δυναμική τους πάνω στη σκηνή ήταν καταιγιστική και πάρα πολύ γοητευτική για κάποιον που το έβλεπε απέξω», εξομολογήθηκε.

Θα έλεγα ότι η ζωή μου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αξίζει να τη διηγηθώ. Είναι διηγήσιμη!

«Καμιά φορά προσπαθώ να αντισταθώ στην τάση που έχουμε να λέμε ιστορίες συνέχεια από το παρελθόν, αλλά ειδικά όταν έρχεται η στιγμή που θα μιλήσω -πέρα από τις παραστάσεις, τους ρόλους- για τα ταξίδια που έχω κάνει, γιατί για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αυτό που μου έχει δώσει μια πληρότητα. Εγώ αισθάνομαι ευγνώμων που κατάφερα να δω το Βόρειο Σέλας, που έμεινα άναυδη μπροστά σε αυτό το θέαμα, να χορεύει το φως πάνω στον ουρανό.

Επίσης, έμεινα άναυδη όταν ήμουν σε ένα καταμαράν στο Cabo Verde και είδα τη φάλαινα, όταν κάνει αυτό το τελευταίο που κάνει, τη βουτιά και τινάζει την ουρά πάνω. Θυμάμαι όλοι στο καταμαράν είχαμε μείνει άφωνοι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Η σχέση με τη φύση δε θέλω να τη χάσω. Και όταν καμιά φορά δουλεύω πάρα πολύ εντατικά, περιμένω πότε θα τελειώσει, για να οργανώσω το καινούριο ταξίδι, γιατί δε θέλω να αποκοπώ από αυτό που λέγεται "η ζωή" και "το ταξιδεύω", γιατί αυτό θα με κάνει πιο πλήρη και θα με φέρει σε επαφή με μια άλλη πραγματικότητα», κατέληξε η σπουδαία ηθοποιός.