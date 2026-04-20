Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου

Εκτός Breakfast@Star βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας η Ελένη Χατζίδου, η οποία ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα υγείας, όπως χαρακτηριστικά ενημέρωσε στην έναρξη ο Ετεοκλής Παύλου.

«Βλέπετε, είμαι μόνος μου σήμερα, δεν είναι η Ελένη μαζί μου», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

«Υπάρχει ένα θέμα με την υγεία της που την ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εύχομαι στο κοριτσάκι μου να είναι καλά κι αύριο να είναι μαζί μας», πρόσθεσε.

«Θα προσπαθήσω να της μεταφέρω όλη την αγάπη μου και τη θετική μας ενέργεια φυσικά, γιατί η ψυχολογία παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή, φτιάχνει και λίγο τη διάθεση και πολλές φορές είναι έτσι το καλύτερο φάρμακο. Λοιπόν, κατά τα άλλα ελπίζω να είστε καλά», είπε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια η παρέα της εκπομπής ευχήθηκε στην Ελένη Χατζίδου τα περαστικά της.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη Χατζίδου πόσταρε φωτογραφία, όπου παρακολουθεί το Breakfast από το σπίτι.

