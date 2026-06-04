Στρατηγική επανατοποθέτηση της MORE, για την επόμενη ημέρα στις ΑΠΕ

Επικέντρωση σε τομείς υψηλής απόδοσης με στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η MORE προχωρά σε στρατηγική αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της για βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων.
  • Πώληση χαρτοφυλακίου 107 MW αιολικών πάρκων στην PPC Renewables για ενίσχυση χρηματοοικονομικής ευελιξίας.
  • Απόκτηση 100% της πλατφόρμας Unagi και πώληση 51% χαρτοφυλακίου 12 φωτοβολταϊκών έργων 1.175 MW στην PPC Renewables.
  • Η MORE στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ 2 GW και EBITDA άνω των €250 εκατ. έως το 2030.
  • Οι συναλλαγές υπόκεινται σε συνήθεις αιρέσεις και απαιτούν εγκρίσεις από εποπτικές αρχές.

Η MORE (Motor Oil Renewable Energy), θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων και τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας.
 
Σε αυτή τη βάση, η MORE κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου λειτουργούντων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW στην PPC Renewables.

more energy
 
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και επιτρέπει την έγκαιρη αποτύπωση αξίας από ώριμα περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
 
Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η MORE προχωρά σε περαιτέρω αναδιάρθρωση της παρουσίας της στον τομέα των φωτοβολταϊκών μέσω της πλατφόρμας Unagi.
 
•    Η MORE αποκτά το υπολειπόμενο 25% της Unagi, κατέχοντας πλέον το 100% της πλατφόρμας.
•    Η Unagi προχωρά σε συμφωνία πώλησης ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου 12 έργων φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1.175 MW υπό ανάπτυξη προς την PPC Renewables η οποία ήδη διαθέτει ποσοστό 49% σε αυτό το χαρτοφυλάκιο.
•    Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Unagi διατηρεί συμμετοχή 51% σε τρία έργα φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 288 MW.
 
Η MORE ανακατευθύνει πόρους προς τομείς όπου διαπιστώνει υψηλότερες προοπτικές απόδοσης, εστιάζοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε αιολική ενέργεια και συστήματα αποθήκευσης. Άλλωστε οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήδη αντιπροσωπεύουν περίπου 90% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας.  

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η MORE έχει καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της σε επίπεδα που αγγίζουν πλέον το 1 GW.

Οι εν λόγω συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των €250 εκατ. και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, αξιοποιώντας το ισχυρό pipeline ανάπτυξης.
 
Τα έσοδα από τις συναλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, επιτρέποντας την αυτόνομη χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων ανάπτυξης έως και μετά το 2030.
 
Η MORE παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της και θα συνεχίσει να εξετάζει επιλεκτικά νέες επενδυτικές και συναλλακτικές ευκαιρίες με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.
 
Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
 

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