Σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως έχει γυρίσει η Σίσσυ Χρηστίδου επτά χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Σύμφωνα με τον Νίκο Γεωργιάδη, ο άντρας που της «έκλεψε» την καρδιά είναι ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα, διατηρώντας τρία εστιατόρια.

Σε ένα από αυτά γευμάτισε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου μαζί με την παρέα της η παρουσιάστρια του Mega, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία, στην οποία πρόσθεσε με ετικέτα το όνομα του συντρόφου της.

Η ονομαστική αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον σύντροφό της

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Κέρκυρα με τους γιους της και την επιστήθια φίλη της, Χριστίνα Κοντοβά, ενώ τον ίδιο προορισμό επέλεξε και για τις πασχαλινές της διακοπές. Η σχέση της με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο μετράει μόλις λίγους μήνες, με τους ίδιους να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Ένα από τα κοινά τους στοιχεία είναι η αγάπη τους για τα social media και ειδικότερα για το TikTok, όπου είναι και οι δύο ιδιαίτερα ενεργοί.

Ο γοητευτικός επιχειρηματίας λατρεύει τα ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδας, με τις αναρτήσεις του να αποκαλύπτουν επίσης πως υποστηρίζει θερμά την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους στις 23 Απριλίου 2019.

Το πρώην ζευγάρι έκανε γνωστή την απόφασή του να πάρει διαζύγιο μέσα από μια κοινή ανακοίνωση στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από 9 χρόνια γάμου και συνολικά 13 χρόνια κοινής πορείας.

Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής έχουν βρεθεί πολλές φορές στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια, με τις δικαστικές τους διαμάχες να επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες: τη διατροφή και τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους. Ωστόσο, πλέον οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί, βάζοντας πάνω από τις διαφορές τους το καλό των παιδιών τους.