Σίσσυ Χρηστίδου: Ερωτευμένη με γοητευτικό επιχειρηματία η παρουσιάστρια

Κάνουν μαζι διακοπές στην Κέρκυρα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.07.26 , 14:04 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα»-«Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
20.07.26 , 14:00 Τα ζώδια που κάνουν τον άλλον να τους κυνηγάει χωρίς να το προσπαθούν
20.07.26 , 13:59 Βάγια Νέστορα: Ένταση αντιεξουσιαστών - αστυνομικών μετά την 4η προφυλάκιση
20.07.26 , 13:50 ΕΟΦ: Ανακαλείται ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε
20.07.26 , 13:42 Σίσσυ Χρηστίδου: Ερωτευμένη με γοητευτικό επιχειρηματία η παρουσιάστρια
20.07.26 , 13:35 Μουντιάλ: Στο Νιου Τζέρσεϊ για τον Τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
20.07.26 , 13:33 Κόνιτσα: Άνδρας καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του
20.07.26 , 13:21 Μητσοτάκης για Κυπριακό: «Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!»
20.07.26 , 12:57 Παραλίες: Δείτε πόσο καθαρές είναι - Ο χάρτης με την αξιολόγηση των ακτών
20.07.26 , 12:31 First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
20.07.26 , 12:26 To SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο
20.07.26 , 12:16 Τατιάνα Στεφανίδου: Η σκαφάτη φωτογραφία με τον γιο της, Νικόλα
20.07.26 , 12:15 Τροχαίο Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη
20.07.26 , 11:53 Μουντιάλ: «Κάηκε» η Ισπανία, αποθέωση για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
20.07.26 , 11:51 Υπό έλεγχο η φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας
Σίσσυ Χρηστίδου: Ερωτευμένη με γοητευτικό επιχειρηματία η παρουσιάστρια
ΕΟΦ: Ανακαλείται ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε
Ρακέτες, ηχεία, SUP: Τα πρόστιμα που μπορούν να σας χαλάσουν τις διακοπές
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Τατιάνα Στεφανίδου: Η σκαφάτη φωτογραφία με τον γιο της, Νικόλα
Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά
Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο
Τα ζώδια που κάνουν τον άλλον να τους κυνηγάει χωρίς να το προσπαθούν
Κυψέλη: «Υπάρχει πιθανότητα»- O σύζυγος της αγνοούμενης Γιου Τινγκ στο Star
Κόνιτσα: Άνδρας καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τις διακοπές της Σίσσυς Χρηστίδου στην Πάτμο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ερωτευμένη με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, που έχει τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.
  • Η σχέση τους είναι πρόσφατη και κρατούν χαμηλό προφίλ, ενώ είναι ενεργοί στα social media, κυρίως στο TikTok.
  • Η Χρηστίδου βρίσκεται στην Κέρκυρα με τους γιους της και την φίλη της Χριστίνα Κοντοβά.
  • Ο πρώην σύζυγός της, Θοδωρής Μαραντίνης, και η Χρηστίδου έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους για το καλό των παιδιών τους.
  • Ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε το 2019, μετά από 9 χρόνια γάμου.

Σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως έχει γυρίσει η Σίσσυ Χρηστίδου επτά χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»

Σύμφωνα με τον Νίκο Γεωργιάδη, ο άντρας που της «έκλεψε» την καρδιά είναι ο επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα, διατηρώντας τρία εστιατόρια.

Σε ένα από αυτά γευμάτισε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου μαζί με την παρέα της η παρουσιάστρια του Mega, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία, στην οποία πρόσθεσε με ετικέτα το όνομα του συντρόφου της.

Η ονομαστική αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον σύντροφό της

Η ονομαστική αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον σύντροφό της

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Κέρκυρα με τους γιους της και την επιστήθια φίλη της, Χριστίνα Κοντοβά, ενώ τον ίδιο προορισμό επέλεξε και για τις πασχαλινές της διακοπές. Η σχέση της με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο μετράει μόλις λίγους μήνες, με τους ίδιους να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Σίσσυ Χρηστίδου: Για γκολφ με τους γιους της στην Costa Navarino

Ένα από τα κοινά τους στοιχεία είναι η αγάπη τους για τα social media και ειδικότερα για το TikTok, όπου είναι και οι δύο ιδιαίτερα ενεργοί.

 

@stef_ned Η ζωη μου σεζον 😂🇬🇷 @komissa_corfu ♬ πρωτότυπος ήχος - Konstantina Theodoropoulou

 

Ο γοητευτικός επιχειρηματίας λατρεύει τα ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδας, με τις αναρτήσεις του να αποκαλύπτουν επίσης πως υποστηρίζει θερμά την ομάδα του Ολυμπιακού. 

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Ο Στέφανος Νεδέλκος στο Instagram

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους στις 23 Απριλίου 2019.

Το πρώην ζευγάρι έκανε γνωστή την απόφασή του να πάρει διαζύγιο μέσα από μια κοινή ανακοίνωση στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από 9 χρόνια γάμου και συνολικά 13 χρόνια κοινής πορείας.

Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής έχουν βρεθεί πολλές φορές στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια, με τις δικαστικές τους διαμάχες να επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες: τη διατροφή και τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους. Ωστόσο, πλέον οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί, βάζοντας πάνω από τις διαφορές τους το καλό των παιδιών τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τατιάνα Στεφανίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Τατιάνα Στεφανίδου: Η σκαφάτη φωτογραφία με τον γιο της, Νικόλα
Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά
Άντζελα Γκερέκου - Τόλης Βοσκόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Πέντε χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο: Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου
Ταινία Online: Δες το «Cop Shop» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ
Celebrities & Gossip Νεα
Ταινία Online: Δες το «Cop Shop» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση με τα «κρουασανάκια» της
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Λιώνει για τα «κρουασανάκια» της- Η ανάρτηση με τους γιους της
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
Τσιμτσιλή: Το ολόσωμο μαγιό & το πουκάμισο που απογείωσαν το beach look της
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο
Τζώρτζια Μαυρουδή
Celebrities & Gossip Νεα
Τζώρτζια Μαυρουδή: Τραγούδι μνήμης για την μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου
Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα Ότι, Μεταφυσικά, Με Βοήθησε Να Μπω»
Celebrities & Gossip Νεα
Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά, με βοήθησε να μπω στο θέατρο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top