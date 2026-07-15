Τι είχε πει για τις τοξικές σχέσεις/ βίντεο από Breakfast@Star

Τη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα την Costa Novarino ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, επέλεξε η Σίσσυ Χρηστίδου για να περάσει εκεί μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Μάλιστα έπαιξε και γκολφ με τους δύο γιους της.

Η παρουσιάστρια δεν ήταν μόνη αλλά μαζί με τους δύο γιους της, τον Φίλιππο-Ραφαήλ που είναι τώρα 17 ετών και τον Μιχαήλ- Άγγελο που είναι 12.



Οι τρείς τους έκαναν βόλτα στα ιστορικά κάστρα, αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας εμβέλειας και μοναδικά φυσικά τοπία.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι εξορμήσεις στην παραλία αλλά και οι βουτιές. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τις στιγμές τους. Η παρουσιάστρια απόλαυσε τη θάλασσα, την πισίνα αλλά και το καλό φαγητό ενώ δεν έλειψαν και τα κοκτέιλ.

H παρουσιάστρια απόλαυσε γρανίτα φρούλα και λεμόνι αλλά και απολαυστικές σαλάτες. Μία από αυτές περιλάμβανε καρότο, μωβ λάχανο, αγγούρι και φασόλια edamame.



