Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει διακοπές στην Πάτμο, αφήνοντας πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Μοιράστηκε βίντεο από τις διακοπές της στο Instagram, εντυπωσιάζοντας με την ανανεωμένη σιλουέτα της.
  • Η παρουσιάστρια έχει χάσει σημαντικό βάρος τους τελευταίους μήνες.
  • Στο βίντεο, χαλαρώνει σε λευκή αιώρα με φόντο την πισίνα και το γαλάζιο του Αιγαίου.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Την ευκαιρία να απολαύσει στιγμές ξεγνοιασιάς στην Πάτμο έχει η Σίσσυ Χρηστίδου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος

Η παρουσιάστρια περνά μέρος του καλοκαιριού στο αγαπημένο νησί του Αιγαίου, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα, γεμίζοντας τις μπαταρίες της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από τις διακοπές της, εντυπωσιάζοντας τόσο με το ειδυλλιακό σκηνικό όσο και με την ανανεωμένη εμφάνισή της, μετά τη σημαντική απώλεια κιλών των τελευταίων μηνών.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Στο βίντεο, η Σίσσυ Χρηστίδου χαλαρώνει σε μια λευκή αιώρα, φορώντας ένα φούξια τοπ και τζιν σορτς, με φόντο την πισίνα της κατοικίας όπου διαμένει και την απέραντη θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου.

Η παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, ενώ η πιο αδυνατισμένη σιλουέτα της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με πολλούς followers να της στέλνουν ευχές για καλό υπόλοιπο διακοπών και να σχολιάζουν πόσο ανανεωμένη και λαμπερή δείχνει αυτό το καλοκαίρι.

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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