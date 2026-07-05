Με ένα πλούσιο πρωινό ξεκίνησε τη μέρα της στην Πάτμο η Σίσσυ Χρηστίδου

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, γεμίζοντας μπαταρίες για την επόμενη σεζόν που αναμένεται απαιτητική.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει επιλέξει το όμορφο νησί των Δωδεκανήσων για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, γεμίζοντας τις μπαταρίες της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, το οποίο δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Στη φωτογραφία, η παρουσιάστρια ποζάρει χαλαρή στην πλώρη ενός φουσκωτού σκάφους, απολαμβάνοντας τη βόλτα στη θάλασσα. Με φόντο τα καταγάλανα νερά και το γραφικό παραθαλάσσιο τοπίο της Πάτμου, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, μακριά από την καθημερινότητα και τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

Η ίδια επέλεξε ένα μαύρο καλοκαιρινό σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν ανέμελο κότσο. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, ακουμπά το χέρι της στα μαλλιά της, εκπέμποντας ηρεμία και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Τη δημοσίευσή της συνόδευσε μόνο με ένα μπλε emoji καρδιάς, αφήνοντας τη φωτογραφία να μεταφέρει από μόνη της την ατμόσφαιρα των διακοπών της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της κάνοντας μικρές αποδράσεις στο Αιγαίο μαζί με αγαπημένους φίλους και την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά.

Οι δυο τους έχουν μοιραστεί αρκετές κοινές στιγμές από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, επιλέγοντας ήσυχους προορισμούς και απολαμβάνοντας τη θάλασσα, τον ήλιο και τις ομορφιές των ελληνικών νησιών.