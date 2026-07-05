Με τον πιο ρομαντικό τρόπο γιόρτασε τα 56α γενέθλιά του ο Θέμης Σοφός. Ο γνωστός δικηγόρος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια καλοκαιρινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μέσα στη θάλασσα, την ώρα που ο ήλιος δύει, με το ειδυλλιακό τοπίο να συμπληρώνει το τρυφερό στιγμιότυπο.

«Δύση και Ανατολή μαζί… με το θαυμαστικό του ήλιου και τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας… Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού…», έγραψε ο Θέμης Σοφός στη λεζάντα της ανάρτησής του, προσθέτοντας τα hashtags #56years και #56seconds.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Μετρούν 15 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ, παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, βρίσκουν πάντα χρόνο για κοινές αποδράσεις και όμορφες οικογενειακές στιγμές.