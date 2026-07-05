Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα

O δικηγόρος γιόρτασε τα 56 με μια τρυφερή ανάρτηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.07.26 , 14:30 Ταινία Online: : Δες την ταινία Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους
05.07.26 , 14:28 Φωτιά τώρα σε Εύβοια και Ρόδο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
05.07.26 , 14:12 Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος
05.07.26 , 14:00 Face roller: Το skincare εργαλείο που χαρίζει ξεκούραστη όψη
05.07.26 , 13:35 Μητσοτάκης: «Τέλος και στους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες»
05.07.26 , 13:26 Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
05.07.26 , 12:41 Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ
05.07.26 , 12:38 Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Ομολόγησε 76χρονος οδηγός
05.07.26 , 12:12 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
05.07.26 , 12:03 Γιώργος Καραμίχος: Άφησε τα πλατό και έπιασε τον πλάστη για χορτόπιτα!
05.07.26 , 12:00 Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;
05.07.26 , 11:45 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα
05.07.26 , 11:24 Μεσσαροπούλου - Μυλωνάκης: Η πρώτη έξοδος με Ζαχαρέα & Ρουσόπουλο
05.07.26 , 10:48 Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους: Περιπέτεια σε Α' Τηλεοπτική Προβολή
05.07.26 , 10:44 Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Δέσποινα Βανδή: Η καλλίγραμμη σιλουέτα της με ριγέ μπικίνι
Μεσσαροπούλου: Τα πρώτα λόγια του συζύγου της μετά την περιπέτεια υγείας
Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Φωτιά τώρα σε Εύβοια και Ρόδο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Διασκέδασαν στη δεξίωση της βάπτισης της κόρης της Ε. Τσολάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θέμης Σοφός γιόρτασε τα 56α γενέθλιά του με ρομαντική φωτογραφία στη θάλασσα.
  • Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Instagram, απεικονίζοντας τον Θέμη και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αγκαλιασμένους.
  • Ο Θέμης περιέγραψε το στιγμιότυπο με τρυφερά λόγια στη λεζάντα της ανάρτησής του.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και 15 χρόνια και έχει τρία παιδιά.
  • Αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Με τον πιο ρομαντικό τρόπο γιόρτασε τα 56α γενέθλιά του ο Θέμης Σοφός. Ο γνωστός δικηγόρος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια καλοκαιρινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μέσα στη θάλασσα, την ώρα που ο ήλιος δύει, με το ειδυλλιακό τοπίο να συμπληρώνει το τρυφερό στιγμιότυπο.

Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα

«Δύση και Ανατολή μαζί… με το θαυμαστικό του ήλιου και τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας… Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού…», έγραψε ο Θέμης Σοφός στη λεζάντα της ανάρτησής του, προσθέτοντας τα hashtags #56years και #56seconds.

Τσιμτσιλή: Η επέτειος κι η φωτογραφία από τον γάμο που βλέπουμε πρώτη φορά!

Θέμης Σοφός-Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

 

Μετρούν 15 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ, παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, βρίσκουν πάντα χρόνο για κοινές αποδράσεις και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top