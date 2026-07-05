Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο από τον Θοδωρή Κολυδά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 4/7/26

Με τους ανέμους να πνέουν με μεγάλη ένταση σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιές, όπως προειδοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 4 είναι οι:

Αττική Κρήτη Χίος Ψαρά Σάμος Ικαρία Κυκλάδες περιοχές Κορινθίας και της Εύβοιας

Στο επίπεδο κινδύνου 3 είναι αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

«Σήμερα, προβλέπεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, στην Κρήτη, στην Περιφερειακή Ένωση Κορινθίας, Εύβοιας, Τήνο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, περιοχές πολύπαθες. Παρακαλούμε πολύ την προσοχή σας. Δεν ανάβουμε καθόλου, δε χρησιμοποιούμε γυμνή φλόγα, δεν κάνουμε θερμές εργασίες. Παρακαλούμε πολύ, έκκληση», επισήμανε στο ΟΡΕΝ η εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου.

Κολυδάς για τους ανέμους στο Ωραιόκαστρο

Σε ανάρτηση για το πεδίο των ανέμων και τις ριπές στο Ωραιόκαστρο, το οποίο δοκιμάζεται από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, προχώρησε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

«Το πεδίο των ανέμων στο Ωραιόκαστρο. Η εικόνα του ανέμου στο Ωραιόκαστρο για τις επόμενες 48 ώρες δείχνει διακυμάνσεις στην ένταση, με περιόδους ενίσχυσης κυρίως στις ριπές. Τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα, καθώς το ICON-EU δίνει αισθητά ισχυρότερο σενάριο σε σχέση με το ECMWF, ιδιαίτερα στα μέγιστα των ριπών.

Για επιχειρησιακούς λόγους, επιλέγουμε να λαμβάνουμε υπόψη το δυσμενέστερο διαθέσιμο σενάριο, όχι επειδή θεωρούμε βέβαιο ότι θα επαληθευτεί, αλλά ώστε να υπάρχει καλύτερη ετοιμότητα και να μη μας αιφνιδιάσει μια πιθανή ισχυρότερη εξέλιξη. Με απλά λόγια, στην προετοιμασία κρατάμε το “χειρότερο” σενάριο, ώστε στην πράξη να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι και ασφαλέστεροι», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΕΜΥ: Ισχυροί βοριάδες σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα

Η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει για τους βόρειους ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βοριάδες θα είναι αισθητοί σε όλη τη χώρα, με την έντασή τους να φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ.

Στα χαρακτηριστικά του καιρού περιλαμβάνονται σήμερα η μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και τα ανατολικά και οι τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Καιρός σήμερα: Αναλυτικά η πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι - απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπολοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.