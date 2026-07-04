Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής - Απειλούνται σπίτια

Μήνυμα 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Κηπούπολη

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία thestival.gr
Φωτιά στη Nέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών / OPEN

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά η οποία ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

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Μήνυμα του 112 ζητά την απομάκρυνση των κατοίκων από Κηπούπολη και Αμπελάκια.

Ειδικότερα, το μήνυμα από το 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς Νέα Καλλικράτεια.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι κάτοικοι των οικισμών φεύγουν από τα σπίτια τους καθώς οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Προποντίδας, Μιλτιάδη Χαρέμη, η φωτιά απειλεί κατοικίες από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της. «Είναι πάρα πολύ δύσκολα» λέει στο thesspost.gr, με τον ίδιο να βρίσκεται στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά, μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου Προποντίδας και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

 

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