Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»

Όσα είπε για τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Ελευθερίου βρίσκεται σε νέα σχέση μετά το διαζύγιό του από την Τατιάνα Καλαντζή, ύστερα από 22 χρόνια γάμου.
  • Ο ηθοποιός επισημαίνει ότι προτεραιότητά του είναι η προστασία των παιδιών του στην εφηβεία και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από την έκθεση.
  • Πιστεύει στον έρωτα και επιθυμεί σχέσεις με ουσία και αφοσίωση, απορρίπτοντας τις επιφανειακές σχέσεις.
  • Αναφέρεται στον χωρισμό ως νέα αρχή, διατηρώντας ωστόσο την αγάπη για την πρώην σύζυγό του.
  • Η επικοινωνία με την πρώην σύζυγό του παραμένει ανοιχτή για αμοιβαία στήριξη.

Σε νέα σχέση βρίσκεται ο Λευτέρης Ελευθερίου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello!, μετά το διαζύγιό του από την Τατιάνα Καλαντζή, με την οποία είχε κοινή πορεία 22 χρόνων

Λευτέρης Ελευθερίου: Αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει εδώ και 3 χρόνια

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από την έκθεση, καθώς βασική του προτεραιότητα είναι η προστασία των παιδιών του, που βρίσκονται στην εφηβεία.

Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που θέλω να προκαλώ στις συνεντεύξεις. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους».

Λευτέρης Ελευθερίου: Η στάση του απέναντι στον έρωτα

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις σχέσεις, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει στον έρωτα και να αναζητά δεσμούς με ουσία και αφοσίωση.

Λευτέρης Ελευθερίου: Το δοκιμαστικό, η Δανάη Μπάρκα κι ο Γιώργος Παπαδάκης

Όπως ανέφερε: «Σίγουρα πιστεύω στον έρωτα. Μου αρέσουν οι μονογαμικές σχέσεις, με την έννοια της αφοσίωσης. Θέλω μια σχέση που θα έχω την έγνοια του άλλου και δεν θα είναι απλώς ξεσπάω το ένστικτό μου και την άλλη μέρα δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Δεν με ενθουσιάζουν αυτού του είδους οι σχέσεις. Δεν τις κατηγορώ αλλά προσωπικά, μου αρέσει να νοιάζομαι έναν άνθρωπο. Το έχω ανάγκη, μου δίνει ζωή. Στα 47, άλλωστε, είσαι πλέον σε έναν κύκλο όπου ακούς την πτήση της ζωής να οδεύει προς την προσγείωσή της».

Η αναφορά αυτή φωτίζει το πώς βλέπει σήμερα τις προσωπικές σχέσεις, συνδέοντάς τες με τη φροντίδα, τη συναισθηματική εγγύτητα και τη διάρκεια.

Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»

Τι είπε για το διαζύγιο από την Τατιάνα Καλαντζή

Ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στον χωρισμό από την επί 25 χρόνια σύζυγό του, περιγράφοντας την εμπειρία ως μια νέα αρχή, χωρίς όμως να ακυρώνεται ο δεσμός αγάπης που παραμένει.

«Αν συνειδητά αγαπάς έναν άνθρωπο και συνειδητά δημιουργείς οικογένεια και παιδιά, δεν χωρίζεις ποτέ πραγματικά. Ερωτικά μπορεί να αλλάζεις, ειδικά όταν έχεις μια σχέση σχεδόν από παιδί, αλλά το κομμάτι της αγάπης δεν χάνεται», είπε.

Για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του μετά το διαζύγιο, σημείωσε: «Βέβαια! Το τηλέφωνο μας είναι ανά πάσα στιγμή ανοιχτό για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον».

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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