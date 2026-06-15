Λευτέρης Ελευθερίου: Αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει εδώ και 3 χρόνια

Πώς είναι η σχέση του πρώην ζευγαριού σήμερα;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Λευτέρης Ελευθερίου για το διαζύγιο: «Χωρίσαμε ήρεμα και πολιτισμένα»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει από την Τατιάνα Καλαντζή εδώ και 3 χρόνια.
  • Το ζευγάρι επέλεξε να διαχειριστεί το διαζύγιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές με αμοιβαία αγάπη και σεβασμό.
  • Ο ηθοποιός τονίζει τη σημασία της ήρεμης και πολιτισμένης ολοκλήρωσης μιας σχέσης.
  • Διδάσκει στα παιδιά του την αξία του σεβασμού και της ωριμότητας στις σχέσεις.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή και για το διαζύγιό του από την Τατιάνα Καλαντζή αποκαλύπτοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη συνέβη πριν από τρία χρόνια, ωστόσο ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του επέλεξαν συνειδητά να τη διαχειριστούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως, αν και δεν αποφεύγει να μιλά για προσωπικά ζητήματα, φροντίζει πάντα να θέτει όρια και να προστατεύει όσα θεωρεί σημαντικά για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Είμαι από εκείνους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή τους. Δεν είναι ότι την προστατεύω, μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως ένα βαθμό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην είδηση του διαζυγίου του, η οποία έγινε γνωστή πρόσφατα, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και αρκετό καιρό.

«Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από 3 χρόνια. Δε θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι για εμάς».

Ο Λευτέρης Ελευθερίου τόνισε πως, παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, καθώς εξακολουθούν να υπάρχει αμοιβαία αγάπη, σεβασμός και στήριξη.

Τατιάνα Καλαντζή-Λευτέρης Ελευθερίου

«Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια, και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας ήρεμα και πολιτισμένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την αλλαγή αυτή ως οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα και οι ισορροπίες τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

«Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένειά μας, και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις».

Ο ηθοποιός θέλησε, μάλιστα, να στείλει και ένα μήνυμα σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να ολοκληρωθεί μια σχέση όταν υπάρχει σεβασμός και ωριμότητα, εξηγώντας πως αυτό προσπαθεί να διδάξει και στα παιδιά του μέσα από το προσωπικό του παράδειγμα.

«Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιο λόγο αργότερα δε θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».

Τατιάνα Καλαντζή-Λευτέρης Ελευθερίου

Με τα λόγια του αυτά, ο Λευτέρης Ελευθερίου έδωσε τη δική του οπτική για το διαζύγιο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεννόησης, της αγάπης και του αλληλοσεβασμού, ακόμη και όταν μια μακροχρόνια σχέση ολοκληρώνει τον κύκλο της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top