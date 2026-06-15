Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή και για το διαζύγιό του από την Τατιάνα Καλαντζή αποκαλύπτοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη συνέβη πριν από τρία χρόνια, ωστόσο ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του επέλεξαν συνειδητά να τη διαχειριστούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως, αν και δεν αποφεύγει να μιλά για προσωπικά ζητήματα, φροντίζει πάντα να θέτει όρια και να προστατεύει όσα θεωρεί σημαντικά για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Είμαι από εκείνους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή τους. Δεν είναι ότι την προστατεύω, μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως ένα βαθμό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην είδηση του διαζυγίου του, η οποία έγινε γνωστή πρόσφατα, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και αρκετό καιρό.

«Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από 3 χρόνια. Δε θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι για εμάς».

Ο Λευτέρης Ελευθερίου τόνισε πως, παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, καθώς εξακολουθούν να υπάρχει αμοιβαία αγάπη, σεβασμός και στήριξη.

«Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια, και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας ήρεμα και πολιτισμένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την αλλαγή αυτή ως οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα και οι ισορροπίες τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

«Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένειά μας, και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις».

Ο ηθοποιός θέλησε, μάλιστα, να στείλει και ένα μήνυμα σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να ολοκληρωθεί μια σχέση όταν υπάρχει σεβασμός και ωριμότητα, εξηγώντας πως αυτό προσπαθεί να διδάξει και στα παιδιά του μέσα από το προσωπικό του παράδειγμα.

«Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιο λόγο αργότερα δε θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».

Με τα λόγια του αυτά, ο Λευτέρης Ελευθερίου έδωσε τη δική του οπτική για το διαζύγιο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεννόησης, της αγάπης και του αλληλοσεβασμού, ακόμη και όταν μια μακροχρόνια σχέση ολοκληρώνει τον κύκλο της.

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