Δείτε το χιουμοριστικό βιντεάκι που πόσταρε ο Αλέξης Γεωργούλης πριν από λίγες ημέρες από τα ίδια βράχια!

Σε πλήρη φάση χαλάρωσης κι αναζωογόνησης βρίσκεται ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος συνεχίζει τις θερινές του εξορμήσεις, προσφέροντας παράλληλα μια γεύση από την καθημερινότητά του στους χιλιάδες followers του στο Instagram.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αξιοποιεί στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο του για να φορτίσει τις μπαταρίες του, λίγο πριν επανέλθει στο απαιτητικό πρόγραμμα των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αφού πρωταγωνιστεί στην παράσταση Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος.

Ο Αλέξης Γεωργούλης απόλαυσε τις ημέρες των διακοπών του /Φωτογραφία Instagram

Σε μια σειρά από άκρως καλοκαιρινά φωτογραφικά καρέ που μοιράστηκε πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός τον καταγράφει να απολαμβάνει τις βουτιές του σε ένα επιβλητικό, βραχώδες τοπίο. Το άγριο φυσικό σκηνικό, σε συνδυασμό με τα κριστάλλινα, καταγάλανα νερά, συνθέτουν το ιδανικό φόντο για τις στιγμές ηρεμίας του.

Φορώντας ένα λιτό, μαύρο μαγιό, ο ηθοποιός ποζάρει ευδιάθετος στον ήλιο, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα απαθανατίζεται την ώρα που κολυμπά. Η ανεβασμένη του ψυχολογία και το αυθόρμητο χαμόγελό του προδίδουν τη γαλήνη που του προσφέρει η επαφή με τη θάλασσα.

Η ανάρτησή του δεν περιορίστηκε μόνο στις εντυπωσιακές εικόνες, αλλά συνοδεύτηκε από μια σύντομη, πλην ουσιαστική τοποθέτηση: «Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση».

Η ανάρτηση του Αλέξη Γεωργούλη

Η πορεία του Αλέξη Γεωργούλη χαρακτηρίζεται από μια διαδρομή που ξεκίνησε από την απόλυτη τηλεοπτική επιτυχία, επεκτάθηκε στη διεθνή υποκριτική και την πολιτική, για να δοκιμαστεί στη συνέχεια από σοβαρές δικαστικές περιπέτειες.

Η καλλιτεχνική του αναγνώριση ήρθε το 2001 μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Είσαι το ταίρι μου, ο οποίος τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του. Η επιτυχία αυτή του άνοιξε τις πόρτες και για διεθνείς συνεργασίες, με σημαντικότερες τη συμμετοχή του στη χολιγουντιανή ταινία My Life in Ruins δίπλα στη Νία Βαρντάλος το 2007, καθώς και στη δημοφιλή βρετανική σειρά The Durrells από το 2016 έως το 2019.

Ο Αλέξης Γεωργούλης στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας My Life in Ruins με τη Νία Βαρντάλος το 2009 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 2019 έκανε τη στροφή στην πολιτική, καταφέρνοντας να εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η θητεία του διαταράχθηκε σοβαρά τον Απρίλιο του 2023, όταν δημοσιοποιήθηκε καταγγελία εις βάρος του από τις βελγικές αρχές για βαριά αδικήματα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή του, με τον ίδιο να αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες.

Στις Ευρωεκλογές του 2024 διεκδίκησε εκ νέου μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιος με το Πράσινο Κίνημα, χωρίς όμως να επανεκλεγεί. Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής του θητείας, στράφηκε εκ νέου στην υποκριτική, επιστρέφοντας σταδιακά στις θεατρικές σκηνές.