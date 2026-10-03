Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Τα αγαπημένα γλυκά snacks, όπως τα είδαμε μέσα από τις εκπομπές του Star

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Το όνομα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εκείνο που μετράει είναι η εκπληκτική γεύση

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Σας αρέσουν τα κουλουράκια; Τα brownies; Τα cookies; Ή μήπως τα brookies; Αν μπρδευτήκατε, δείτε τις συνταγές που έδειξαν μέσα από τις εκπομπές του Star οι σεφ του σταθμού, και θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι εκείνο που μετράει πάνω απ' όλα, είναι η γεύση. 

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Brownies Cookies με Κουβερτούρα

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;
 
Υλικά της Συνταγής

Για το Brownie

  • 115 γρ. βούτυρο
  • 100 γρ. Κουβερτούρα 
  • 150 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 50 γρ. λευκή ζάχαρη
  • 2 μεγάλα αυγά 
  • 5 γρ. βανίλια
  • 60 γρ. κακάο άγλυκο 
  • 65 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 γρ. αλάτι

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 Για το Cookie

  • 115 γρ. βούτυρο
  • 100 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 50 γρ. λευκή ζάχαρη
  • 1 αυγό
  • 5 γρ. βανίλια
  • 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 3 γρ. μαγειρική σόδα
  • 1 γρ. αλάτι
  • 150 γρ. Κουβερτούρα σε Σταγόνες 

Εκτέλεση της Συνταγής

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Φτιάχνουμε το καστανισμένο βούτυρο (Brown Butter)

  • Βάζουμε τα 115 γρ. βούτυρο σε μικρό κατσαρολάκι.
  • Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει.
  • Συνεχίζουμε μέχρι να αφρίσει και να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα.
  • Θα μυρίσει σαν καραμέλα και φουντούκι.
  • Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει 15 λεπτά. (Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για το βούτυρο του cookie.)

Παρασκευή Brownie

  • Λιώνουμε τη σοκολάτα με το καστανισμένο βούτυρο.
  • Προσθέτουμε καστανή και λευκή ζάχαρη και ανακατεύουμε.
  • Ρίχνουμε τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά.
  • Προσθέτουμε κακάο, αλεύρι και αλάτι.
  • Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει παχύ μείγμα brownie.

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Παρασκευή ζύμης Cookie

  • Ανακατεύουμε το καστανισμένο βούτυρο με τις ζάχαρες.
  • Προσθέτουμε αυγό και βανίλια.
  • Ρίχνουμε αλεύρι, σόδα και αλάτι.
  • Προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας.
  • Η ζύμη πρέπει να είναι παχιά σαν ζύμη μπισκότων.

Στήσιμο

  • Στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψί 24 × 30 εκ.
  • Ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα brownie και το απλώνουμε.
  • Παίρνουμε κουταλιές από τη ζύμη cookie και τις βάζουμε από πάνω διάσπαρτα.
  • Δεν χρειάζεται να καλύψουμε όλη την επιφάνεια.

Ψήσιμο

  • Θερμοκρασία: 175°C
  • Χρόνος: 25–30 λεπτά
  • Αντίσταση: πάνω-κάτω  Το brownie πρέπει να μείνει ζουμερό μέσα

Τηγανητά μήλα με κουλουράκια κανέλας

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Ένα ιδιαίτερο γλυκό έφτιαξε η Εύα Παρακεντάκη και έδειξε στις τηλεθεάτριες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».  Το γλυκό που ετοίμασε ήταν τηγανητά  μήλα με κουλουράκια κανέλας. 

Υλικά

  •  1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
  • 1/2 κ.γ. σόδα μαγειρική,
  • 1κ.γ. μπέικιν πάουντερ,
  • 2κ.σ. κανέλα,
  • 3/4 κούπας ζάχαρη,
  • 1 κούπα λάδι ελαφρύ,
  • 1/4 σόδα αναψυκτικό,
  • 1 σφηνάκι κονιάκ,
  • 1/4 κούπας χυμό πορτοκαλιού,
  • λίγο ξύσμα πορτοκαλιού,
  • λίγο κανελο-ζάχαρη για ρολάρισμα.

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Για τα τηγανιτά μήλα:

  • 2 μήλα (1 κόκκινο και 1 πράσινο),
  • 1κ.σ. χυμό λεμόνι,
  • 1κ.σ. καστανή ζάχαρη,
  • 1κ.γ. κανέλα,
  • 2κ.σ. βούτυρο,
  • 3κ.σ. θυμαρίσιο μέλι,
  • 2κ.σ. σταφίδες ξανθές.

Τιραμισού με brownies

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Υλικά της Συνταγής

  • 1 συσκευασία  Brownies 
  • 250 γρ. μασκαρπόνε
  • 200 ml κρέμα γάλακτος  (35% λιπαρά) 
  • 2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
  • 1 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 50 ml δυνατό espresso
  • Κακάο (για πασπάλισμα)

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Εκτέλεση της Συνταγής 

  • Ετοιμάζουμε τη βάση σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.
  • Ψήνουμε και αφήνουμε τη βάση να κρυώσει εντελώς.
  • Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές. 
  • Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε το μασκαρπόνε μέχρι να γίνει λείο και το ενσωματώνουμε απαλά με την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας με μια μαρίζ.
  • Περιχύνουμε ελαφρά τον espresso πάνω από την κρέμα και πασπαλίζουμε με κακάο.
  • Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το σερβίρουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί και να αναδειχθούν οι γεύσεις.

 

Espresso brookie

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Υλικά της Συνταγής

Για το Brownie:

  • 230  γρ. βούτυρο 
  • 190 γρ. σταγόνες σοκολάτας 
  • 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 15 γρ. κακάο 
  • 10 γρ. espresso σε σκόνη 
  • 3 γρ. αλάτι
  • 250 γρ. ζάχαρη
  • 3 αυγά 
  • 8 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

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Για το cookie :

  • 115 γρ βούτυρο
  • 100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
  • 110 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 2 αυγά 
  • 2,5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 10 γρ. στιγμιαίος espresso σε σκόνη
  • 3,5 γρ. μαγειρική σόδα
  • 1,5 γρ. αλάτι
  • 170 γρ. σταγόνες λευκής  σοκολάτας

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Εκτέλεση

Brownie

  • Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα.
  • Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε.
  • Ενσωματώνουμε αλεύρι, κακάο, espresso και αλάτι.

Διάλεξε συνταγή: Κουλουράκια, brownies, cookies ή brookies;

Cookie

  • Χτυπάμε το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες.
  • Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια.
  • Ενσωματώνουμε αλεύρι, espresso, σόδα και αλάτι και τέλος τις σταγόνες λευκής σοκολάτας.

Σύνθεση

  • Σε ταψί με λαδόκολλα απλώνουμε πρώτα μία στρώση από το μείγμα cookie, από πάνω το μείγμα brownie και τέλος σκορπάμε στην επιφάνεια κομμάτια από το υπόλοιπο μείγμα cookie και σταγόνες σοκολάτας.
  • Ψήνουμε στους 170°C για 30–35 λεπτά.
  • Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν κόψουμε.
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