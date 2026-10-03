Σας αρέσουν τα κουλουράκια; Τα brownies; Τα cookies; Ή μήπως τα brookies; Αν μπρδευτήκατε, δείτε τις συνταγές που έδειξαν μέσα από τις εκπομπές του Star οι σεφ του σταθμού, και θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι εκείνο που μετράει πάνω απ' όλα, είναι η γεύση.
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Brownies Cookies με Κουβερτούρα
Υλικά της Συνταγής
Για το Brownie
- 115 γρ. βούτυρο
- 100 γρ. Κουβερτούρα
- 150 γρ. καστανή ζάχαρη
- 50 γρ. λευκή ζάχαρη
- 2 μεγάλα αυγά
- 5 γρ. βανίλια
- 60 γρ. κακάο άγλυκο
- 65 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 γρ. αλάτι
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Για το Cookie
- 115 γρ. βούτυρο
- 100 γρ. καστανή ζάχαρη
- 50 γρ. λευκή ζάχαρη
- 1 αυγό
- 5 γρ. βανίλια
- 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 3 γρ. μαγειρική σόδα
- 1 γρ. αλάτι
- 150 γρ. Κουβερτούρα σε Σταγόνες
Εκτέλεση της Συνταγής
Φτιάχνουμε το καστανισμένο βούτυρο (Brown Butter)
- Βάζουμε τα 115 γρ. βούτυρο σε μικρό κατσαρολάκι.
- Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει.
- Συνεχίζουμε μέχρι να αφρίσει και να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα.
- Θα μυρίσει σαν καραμέλα και φουντούκι.
- Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει 15 λεπτά. (Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για το βούτυρο του cookie.)
Παρασκευή Brownie
- Λιώνουμε τη σοκολάτα με το καστανισμένο βούτυρο.
- Προσθέτουμε καστανή και λευκή ζάχαρη και ανακατεύουμε.
- Ρίχνουμε τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά.
- Προσθέτουμε κακάο, αλεύρι και αλάτι.
- Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει παχύ μείγμα brownie.
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Παρασκευή ζύμης Cookie
- Ανακατεύουμε το καστανισμένο βούτυρο με τις ζάχαρες.
- Προσθέτουμε αυγό και βανίλια.
- Ρίχνουμε αλεύρι, σόδα και αλάτι.
- Προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας.
- Η ζύμη πρέπει να είναι παχιά σαν ζύμη μπισκότων.
Στήσιμο
- Στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψί 24 × 30 εκ.
- Ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα brownie και το απλώνουμε.
- Παίρνουμε κουταλιές από τη ζύμη cookie και τις βάζουμε από πάνω διάσπαρτα.
- Δεν χρειάζεται να καλύψουμε όλη την επιφάνεια.
Ψήσιμο
- Θερμοκρασία: 175°C
- Χρόνος: 25–30 λεπτά
- Αντίσταση: πάνω-κάτω Το brownie πρέπει να μείνει ζουμερό μέσα
Τηγανητά μήλα με κουλουράκια κανέλας
Ένα ιδιαίτερο γλυκό έφτιαξε η Εύα Παρακεντάκη και έδειξε στις τηλεθεάτριες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Το γλυκό που ετοίμασε ήταν τηγανητά μήλα με κουλουράκια κανέλας.
Υλικά
- 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
- 1/2 κ.γ. σόδα μαγειρική,
- 1κ.γ. μπέικιν πάουντερ,
- 2κ.σ. κανέλα,
- 3/4 κούπας ζάχαρη,
- 1 κούπα λάδι ελαφρύ,
- 1/4 σόδα αναψυκτικό,
- 1 σφηνάκι κονιάκ,
- 1/4 κούπας χυμό πορτοκαλιού,
- λίγο ξύσμα πορτοκαλιού,
- λίγο κανελο-ζάχαρη για ρολάρισμα.
Για τα τηγανιτά μήλα:
- 2 μήλα (1 κόκκινο και 1 πράσινο),
- 1κ.σ. χυμό λεμόνι,
- 1κ.σ. καστανή ζάχαρη,
- 1κ.γ. κανέλα,
- 2κ.σ. βούτυρο,
- 3κ.σ. θυμαρίσιο μέλι,
- 2κ.σ. σταφίδες ξανθές.
Τιραμισού με brownies
Υλικά της Συνταγής
- 1 συσκευασία Brownies
- 250 γρ. μασκαρπόνε
- 200 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)
- 2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
- 1 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας
- 50 ml δυνατό espresso
- Κακάο (για πασπάλισμα)
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Εκτέλεση της Συνταγής
- Ετοιμάζουμε τη βάση σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.
- Ψήνουμε και αφήνουμε τη βάση να κρυώσει εντελώς.
- Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές.
- Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε το μασκαρπόνε μέχρι να γίνει λείο και το ενσωματώνουμε απαλά με την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας με μια μαρίζ.
- Περιχύνουμε ελαφρά τον espresso πάνω από την κρέμα και πασπαλίζουμε με κακάο.
- Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το σερβίρουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί και να αναδειχθούν οι γεύσεις.
Espresso brookie
Υλικά της Συνταγής
Για το Brownie:
- 230 γρ. βούτυρο
- 190 γρ. σταγόνες σοκολάτας
- 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 15 γρ. κακάο
- 10 γρ. espresso σε σκόνη
- 3 γρ. αλάτι
- 250 γρ. ζάχαρη
- 3 αυγά
- 8 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
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Για το cookie :
- 115 γρ βούτυρο
- 100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
- 110 γρ. καστανή ζάχαρη
- 2 αυγά
- 2,5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
- 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 10 γρ. στιγμιαίος espresso σε σκόνη
- 3,5 γρ. μαγειρική σόδα
- 1,5 γρ. αλάτι
- 170 γρ. σταγόνες λευκής σοκολάτας
Εκτέλεση
Brownie
- Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα.
- Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε.
- Ενσωματώνουμε αλεύρι, κακάο, espresso και αλάτι.
Cookie
- Χτυπάμε το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες.
- Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια.
- Ενσωματώνουμε αλεύρι, espresso, σόδα και αλάτι και τέλος τις σταγόνες λευκής σοκολάτας.
Σύνθεση
- Σε ταψί με λαδόκολλα απλώνουμε πρώτα μία στρώση από το μείγμα cookie, από πάνω το μείγμα brownie και τέλος σκορπάμε στην επιφάνεια κομμάτια από το υπόλοιπο μείγμα cookie και σταγόνες σοκολάτας.
- Ψήνουμε στους 170°C για 30–35 λεπτά.
- Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν κόψουμε.