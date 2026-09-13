Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση

Μάθε πόσο ωφέλιμη είναι, και ακολούθησε τη συνταγή για να την φτιάξεις

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Πρώτη Δημοσίευση: 11.09.26, 10:40
μουσταλευριά
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Τα μουστοκούλουρα τα λατρεύεις, κυρίως αυτά τα μεγάλα, τα αφράτα. Τη μουσταλευριά όμως τη βλέπεις και δεν λες να τη δοκιμάσεις. Μήπως πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα για αυτήν για να τη δεις με άλλο μάτι;

Συνταγή για γλυκό με λίγες θερμίδες. Μους γιαουρτιού με λευκή σοκολάτα.

Η μουσταλευριά είναι πολύ θρεπτική (κυρίως εάν της βάλεις λίγη κανελίτσα και σουσάμι και προσθέσεις και καρύδια), γεμάτη βιταμίνες και μεταλλικά άλατα.

Συγκεκριμένα:

Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση

  • Περιέχει βιταμίνη Α, βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο και σίδηρο. 
  • Αποτελεί καλή πηγή φυσικών σακχάρων που σου χαρίζουν ενέργεια.
  • Έχει ανθοκυανίνες που βοηθούν πολύ την όραση ενώ παράλληλα είναι και πολύτιμα αντιοξειδωτικά και μειώνουν τις φλεγμονές.
  • Δεν έχει καθόλου λιπαρά, που σημαίνει ότι μπορείς να την απολαμβάνεις όταν θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να έχεις δεύτερες σκέψεις για τις θερμίδες της.

Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να την φτιάξουμε, εύκολα και απλά:

Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση

Υλικά

  • 4 κούπες έτοιμος, «κομμένος» μούστος
  • 3/4 της κούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή νισεστέ/κορν φλάουρ)
  • 1/4 της κούπας ψιλό σιμιγδάλι
  • Λίγη κανέλα και σουσάμι για το σερβίρισμα
  • Προαιρετικά: λίγα καρυδόψιχα ή αμύγδαλα

Εκτέλεση

  • Κρατάμε 1 κούπα από τον μούστο σε ένα μπολ και διαλύουμε μέσα το αλεύρι και το σιμιγδάλι.
  • Βάζουμε τον υπόλοιπο μούστο σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, να ζεσταθεί.
  • Ρίχνουμε το μείγμα με το αλεύρι στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα για να μη σολάρει ή κολλήσει.
  • Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πήξει η κρέμα και να κάνει φούσκες.
  • Αποσυρoυμε από τη φωτιά, μοιράζουμε τη μουσταλευριά σε πιάτα ή μπολ και αφήνουμε να κρυώσει.
  • Πασπαλίζουμε με κανέλα, σουσάμι και ξηρούς καρπούς.
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