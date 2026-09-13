Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο – Βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος / ERT

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο, μετά από αναφορά για πυροβολισμούς έξω από beach bar της περιοχής. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε περίπου στις 05:15. Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ βρέθηκαν και ίχνη αίματος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν υπάρχει τραυματισμένο άτομο που συνδέεται με το περιστατικό. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία και να αναζητούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο. 

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