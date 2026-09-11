Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake

Πόσες λιγότερες θερμίδες έχει από το κλασικό κέικ;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς έχασε όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης μέσω γυμναστικής και σωστής διατροφής.
  • Φτιάχνει υγιεινό κέικ χωρίς λευκό αλεύρι, με μπανάνα, βρώμη και blueberry.
  • Το κέικ έχει 140-180 θερμίδες ανά 70-80 γραμμάρια, σχεδόν τις μισές από ένα παραδοσιακό κέικ.
  • Σκοπεύει να το φτιάχνει και για τις κόρες της όταν μεγαλώσουν.
  • Το κέικ αποτελεί υγιεινή εναλλακτική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους.

Η Άννα Πρέλεβιτς μπορεί πριν από πέντε μήνες να γέννησε τα δίδυμα κορίτσια της, ωστόσο έχει καταφέρει μέσα από τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή να χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης. 

Ο Νικήτης Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς σε έξοδό τους/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Νικήτης Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς σε έξοδό τους/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το εντυπωσιακό σπίτι τους στις διακοπές

Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake

Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού, όπως είπε στους διαδικτυακούς της φίλους, απολαμβάνει τα γλυκά και το αγαπημένο της είναι το κέικ. Με τη διαφορά όμως πως το φτιάχνει η ίδια και χωρίς λευκό αλεύρι.

Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake

To γλυκό σνακ έχει μπανάνα, βρώμη και blueberry ενώ για έξτρα γεύση, η παρουσιάστρια έχει προσθέσει και αλεύρι καρύδας.  Η ίδια αποκάλυψε πως αυτό το κέικ θα το φτιάχνει και στις κόρες της όταν μεγαλώσουν λίγο ακόμα. 

Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake

Το κέικ με βρώμη και αλεύρι καρύδας αποτελεί μία υγιεινή εναλλακτική για όσους θέλουν να φάνε κέικ αλλά προσέχουν τη διατροφή τους.

Ένα απλό κομμάτι κέικ έχει 200- 300 θερμίδες, ενώ αν έχει και σοκολάτα, οι θερμίδες αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Αν προστεθεί και επικάλυψη οι θερμίδες μπορούν να ξεπεράσουν τις 550.

Αντίθετα το εναλλακτικό κέικ στα 70, 80 γραμμάρια, αποδίδει 140 έως 180 θερμίδες, δηλαδή σχεδόν τις μισές ενώ έχει και μεγαλύτερη θρεπτική αξία.


 

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ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
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