Η Άννα Πρέλεβιτς μπορεί πριν από πέντε μήνες να γέννησε τα δίδυμα κορίτσια της, ωστόσο έχει καταφέρει μέσα από τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή να χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Ο Νικήτης Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς σε έξοδό τους/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού, όπως είπε στους διαδικτυακούς της φίλους, απολαμβάνει τα γλυκά και το αγαπημένο της είναι το κέικ. Με τη διαφορά όμως πως το φτιάχνει η ίδια και χωρίς λευκό αλεύρι.

To γλυκό σνακ έχει μπανάνα, βρώμη και blueberry ενώ για έξτρα γεύση, η παρουσιάστρια έχει προσθέσει και αλεύρι καρύδας. Η ίδια αποκάλυψε πως αυτό το κέικ θα το φτιάχνει και στις κόρες της όταν μεγαλώσουν λίγο ακόμα.

Το κέικ με βρώμη και αλεύρι καρύδας αποτελεί μία υγιεινή εναλλακτική για όσους θέλουν να φάνε κέικ αλλά προσέχουν τη διατροφή τους.

Ένα απλό κομμάτι κέικ έχει 200- 300 θερμίδες, ενώ αν έχει και σοκολάτα, οι θερμίδες αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Αν προστεθεί και επικάλυψη οι θερμίδες μπορούν να ξεπεράσουν τις 550.

Αντίθετα το εναλλακτικό κέικ στα 70, 80 γραμμάρια, αποδίδει 140 έως 180 θερμίδες, δηλαδή σχεδόν τις μισές ενώ έχει και μεγαλύτερη θρεπτική αξία.



