Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: Τι αναφέρει για πλασμαφαίρεση & stem cells

«Κίνδυνοι από μη τεκμηριωμένες θεραπείες»

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Pexels
Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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H αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επανέφερε στο προσκήνιο την ανεξέλεγκτη κατάσταση στον χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία.

Η Εταιρεία εξηγεί μεταξύ άλλων, τι είναι τα stem cells που διαφήμιζε το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών του Κολωνακίου.

Κίνδυνοι από μη τεκμηριωμένες θεραπείες

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Ειδικότερα, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία εξηγεί ότι «σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το περιστατικό διαδραματίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλείται Stem Cell Clinic.

Τα Stem Cells του μυελού των οστών, που η ελληνική τους ονομασία είναι στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (και όχι βλαστοκύτταρα), έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το αίμα σε καθημερινή βάση. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται σε ειδικές νοσοκομειακές συνθήκες στις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών που οι αιματολόγοι εφαρμόζουν σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νοσήματα. Τα stem cells αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανένα άλλο ιστό του σώματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη ενώ είναι και δυνητικά επικίνδυνη».

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Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία αναφέρει επίσης ότι η πλασμαφαίρεση για την οποία είχε πάει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, γίνεται με ειδικά μηχανήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, από εξειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιείται κυρίως από αιματολόγους και νευρολόγους.

«Η χρήση της αφορά την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα για να αντιμετωπιστούν αυτοάνοσα νοσήματα. H πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα με συχνότερες την υπόταση και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Δυστυχώς, στην ιατρική παραφιλολογία που έχει διογκωθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά σαν μηχανισμός «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωϊας». Καμία από αυτές τις αξιώσεις δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες».

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Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρία είχε ήδη σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου «για όσα ανεξέλεγκτα προσφέρονται στους πολίτες», μέσω επιστολής προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το υπουργείο Υγείας το 2019.

Σε αυτή επισημαίνονταν ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας και είχε ζητηθεί η άμεση διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Τι ζητά η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Η ΕΑΕ επαναλαμβάνει πως η Πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των προσφερόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών.

Οι ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες λειτουργίας ιατρείων θα πρέπει να «ξεσκονίζουν» την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των αιτούντων και να παρακολουθούν έστω δειγματοληπτικά τις δραστηριότητες των μελών τους.

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Οι επιστημονικές ενώσεις οφείλουν με τη σειρά τους να ενημερώνουν στον δημόσιο ιστότοπο, την επιστημονικά έγκυρη θέση τους για όσα θαυματουργά διαφημίζονται.

Ο πολίτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκεπτικός και να αναζητά θεσμικές πηγές και όχι διαφημιστικές καταχωρήσεις. Μόνο από εκεί θα αντλήσει κατοχυρωμένες πληροφορίες, τονίζεται στην ανακοίνωση.

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