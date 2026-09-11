Φωτιά Στο Παρθένι Ευβοίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με υδροφόρες.
Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοίας.
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