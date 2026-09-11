Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Παρθένι Ευβοίας

Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά Στο Παρθένι Ευβοίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της 11/9 σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβοίας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
  • Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και έχει οριοθετηθεί.
  • Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εύβοίας.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης - Αλιβερίου Ευβοίας. 

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με υδροφόρες.

Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοίας.

 

 

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