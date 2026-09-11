Τραγικό λάθος σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον δήμο Δάφνης - Υμηττού, όταν απορρυπαντικό προστέθηκε κατά λάθος στο φαγητό, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο πολλοί μαθητές αλλά και εργαζόμενοι.

Όπως κατήγγειλαν οι γονείς, το απορρυπαντικό φέρεται να προστέθηκε κατά λάθος σε φακές αντί για ξύδι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, συνολικά 23 παιδιά και τρεις εργαζόμενοι του σταθμού κατανάλωσαν από το συγκεκριμένο φαγητό και παρουσίασαν συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ευτυχώς κανένα από τα 26 άτομα δε χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αφού έλαβαν τις απαιτούμενες θεραπείες, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες.

Ο δήμαρχος έθεσε άμεσα σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού σφραγίστηκε.

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