Δάφνη: Στο νοσοκομείο 23 παιδιά βρεφονηπιακού από απορρυπαντικό σε φαγητό

Συμπτώματα παρουσίασαν και τρία άτομα από το προσωπικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον δήμο Δάφνης - Υμηττού, 23 παιδιά και 3 εργαζόμενοι βρεφονηπιακού σταθμού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης φαγητού με απορρυπαντικό.
  • Το απορρυπαντικό προστέθηκε κατά λάθος σε φακές αντί για ξύδι.
  • Όλοι οι εμπλεκόμενοι έλαβαν ιατρική φροντίδα και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.
  • Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι ευθύνες του περιστατικού.
  • Ο δήμαρχος έθεσε σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο και η κουζίνα του σταθμού σφραγίστηκε.

Τραγικό λάθος σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον δήμο Δάφνης - Υμηττού, όταν απορρυπαντικό προστέθηκε κατά λάθος στο φαγητό, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο πολλοί μαθητές αλλά και εργαζόμενοι.  

Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε γεύματα βρεφονηπιακού σταθμού

Όπως κατήγγειλαν οι γονείς, το απορρυπαντικό φέρεται να προστέθηκε κατά λάθος σε φακές αντί για ξύδι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, συνολικά 23 παιδιά και τρεις εργαζόμενοι του σταθμού κατανάλωσαν από το συγκεκριμένο φαγητό και παρουσίασαν συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία. 

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ευτυχώς κανένα από τα 26 άτομα δε χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αφού έλαβαν τις απαιτούμενες θεραπείες, επέστρεψαν στα σπίτια τους.  

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες. 

Ο δήμαρχος έθεσε άμεσα σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού σφραγίστηκε. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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