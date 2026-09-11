Κορινθίου: Η ανάμνηση από την 11η Σεπτεμβρίου - «Το έζησα το πανδαιμόνιο»

Η πρώτη ημέρα στο Πανεπιστήμιο που δε θα ξεχάσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κορινθίου θυμάται την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα που ξεκίνησε τις σπουδές της στις ΗΠΑ.
  • Την ώρα που φωτογραφιζόταν για τη φοιτητική της ταυτότητα, οι τηλεοράσεις μετέδιδαν τις επιθέσεις.
  • Περιγράφει τον πανικό και την εκκένωση που ακολούθησαν τις επιθέσεις.
  • 25 χρόνια μετά, το παιδί της ξεκινά το πανεπιστήμιο, ζωντανεύοντας τις αναμνήσεις της.
  • Η ημερομηνία αυτή έχει πλέον προσωπική σημασία για την Κορινθίου.

Μια φωτογραφία από το παρελθόν ήταν αρκετή για να γυρίσει τη Μαρία Κορινθίου πίσω σε μία από τις πιο έντονες και καθοριστικές ημέρες της ζωής της.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, 11 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός άνοιξε το προσωπικό της αρχείο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη φωτογραφία από τη φοιτητική της ταυτότητα, μεταφέροντας τους followers της 25 χρόνια πίσω.

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Ήταν η πρώτη ημέρα της στο Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ημέρα που θα έπρεπε να σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την ίδια, εξελίχθηκε όμως σε μια στιγμή που έμελλε να μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη της.

Η Μαρία Κορινθίου είχε φύγει από την Ελλάδα σε ηλικία μόλις 18 ετών για να εγκατασταθεί στη Βοστώνη και να ξεκινήσει τις σπουδές της. Εκείνη την περίοδο σπούδαζε TV Broadcasting στο College of Communication της Μασαχουσέτης, έναν χώρο που συνδύαζε τη δημοσιογραφία, την παρουσίαση και την τηλεοπτική παραγωγή.

Την ώρα, όμως, που φωτογραφιζόταν για τη φοιτητική της ταυτότητα, οι τηλεοπτικές οθόνες μετέδιδαν έκτακτες ειδήσεις. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν μόλις ξεκινήσει και η νεαρή τότε Μαρία βρέθηκε, όπως περιγράφει η ίδια, να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.

Η ηθοποιός θυμήθηκε τον πανικό που επικράτησε, την αγωνία, την εκκένωση και τις ημέρες που ακολούθησαν, όταν ολόκληρη η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση σοκ.

 

«09/11. September 11th Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι. Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο.

Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον λευκό οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή ….. τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε….. και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους , όλη η χώρα. Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν,, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails.

3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις.
Το έζησα το πανδαιμόνιο…. Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο- πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια», έγραψε η Μαρία Κορινθίου.

 

Η συγκεκριμένη ημερομηνία, όμως, έχει πλέον για εκείνη μια ακόμη πιο προσωπική και συγκινητική σημασία.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη δική της πρώτη ημέρα στο πανεπιστήμιο, η Μαρία Κορινθίου βλέπει τώρα το παιδί της να κάνει το ίδιο σημαντικό βήμα και να ξεκινά τη δική του φοιτητική διαδρομή.

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MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
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11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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