Μετά το ταξίδι τους στην Ιταλία, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της Γιώργος Καραθανάσης επέλεξαν την Μάνη για να συνεχίσουν εκεί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Mαρία Κορινθίου



Ο είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και η ηθοποιός μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τις διακοπές τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Γιώργος Καραθανάσης



Κάποιες από αυτές έδειχναν τους δυο τους «εν πλω», ενώ άλλες είχαν πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία από αυτές η ηθοποιός δαγκώνει μία φέτα καρπούζι.



Το ζευγάρι που είναι μαζί περίπου 1, 5 χρόνο, επισκέφθηκε τα Σπήλαια Διρού, Ακρωτήριο Ταίναρο, αλλά και την ιστορική πρωτεύουσα της Μάνης, την Αρεόπολη.

Η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου



H ηθοποιός την οποία είχαμε γνωρίσει μέσα από τη σειρά «Ο Γητευτής» το 2007–2008, ενώ αργότερα είχε παίξει και στη σειρά του Star «Όρκος Σιωπής» το 2014–2015, πριν από λίγο καιρό είχε εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για τον χαρακτήρα του συντρόφου της.

Εκείνος έβαλε μία φωτογραφία του στο Instagram και εκείνη από κάτω έγραψε:

«Πιο όμορφο από όλα σε εσένα η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου κι η λεβεντιά σου», έγραψε η ερωτευμένη ηθοποιός.