Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes

Ο Black Panther «έφυγε» από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020 από καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.26 , 10:37 Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
29.08.26 , 10:23 Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους- Δείτε το νέο τρέιλερ
29.08.26 , 10:00 Το απόλυτο γλυκό: συνταγή για παραδοσιακό μωσαϊκό σοκολάτας
29.08.26 , 09:59 Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες
29.08.26 , 09:38 Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»
29.08.26 , 09:35 Επιστροφή ενοικίου: Οι ημερομηνίες-κλειδιά και ποιοι θα πάρουν δύο ενοίκια
29.08.26 , 09:23 Θερινές εκπτώσεις: Τελευταίο τριήμερο για αγορές
29.08.26 , 09:22 Skoda Octavia: Τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο
29.08.26 , 09:03 Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes
29.08.26 , 08:39 Ιστορικό deal: Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας
29.08.26 , 08:30 Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες
29.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Αυγούστου
28.08.26 , 23:50 «Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 04/09
28.08.26 , 23:47 Κέιτι Πέρι: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο
28.08.26 , 23:27 «Ο φύλακας άγγελος έπεσε»: Δείτε την ταινία OnDemand έως τις 10/09!
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Θερινές εκπτώσεις: Τελευταίο τριήμερο για αγορές
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»
Γιώργος Χρυσοστόμου: Tαξίδι στη γενέτειρά του- Οι φωτογραφίες στο Instagram
Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες
Επιστροφή ενοικίου: Οι ημερομηνίες-κλειδιά και ποιοι θα πάρουν δύο ενοίκια
Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συντετριμμένες η σύζυγος, η κόρη & η αδελφή του
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν 29 Αυγούστου του 2020 όταν ο ταλαντούχος ηθοποιός και συγγραφέας του Χόλιγουντ, Τσάντγουικ Μπόουζμαν (Chadwick Boseman), άφησε την τελευταία του πνοή, αφού πάλεψε γενναία για τέσσερα χρόνια με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το tweet του θανάτου του πρωταγωνιστή των ταινιών «Black Panther» και «Get on Up» από την οικογένειά του, δύο ημέρες αφού «έφυγε» από τη ζωή, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή tweets στην Ιστορία, συγκεντρώνοντας πάνω από 7 εκατομμύρια likes!

Μπαράκ Ομπάμα: «Κάνω καθημερινά έρωτα με άνδρες, αλλά στη φαντασία μου»

Μάλιστα, ξεπέρασε σε απήχηση το tweet που είχε δημοσιεύεσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στον απόηχο της συγκέντρωσης Unite the Right, το 2017, το οποίο έχει πάνω από 4,3 εκατομμύρια likes.

 

 

 

Τον ταλαντούχο Αμερικανό ηθοποιό θρήνησαν με μηνύματα στο Διαδίκτυο θαυμαστές απ' όλο τον κόσμο, οι οποίοι για αρκετές ημέρες εξέφραζαν την αγάπη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με την οποία ανακοινώθηκε η τραγική είδηση, έγινε ένα από τα tweet με τα πιο πολλά likes στην Ιστορία του Twitter, αφού συγκέντρωσε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια likes και αναρίθμητα σχόλια.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oprah Daily (@oprahdaily)

Επίσης, οι πιστοί θαυμαστές του ηθοποιού διοργάνωναν προς τιμήν του προβολές της ταινίας «Black Panther», χρησιμοποιώντας τα hashtag #BlackPanther #WakandaForever.

Ο πολιτιστικός αντίκτυπος του Μπόουζμαν και του «Black Panther» της Marvel κατέρριψε κάθε ρεκόρ και έγινε το φιλμ μαύρου σκηνοθέτη με τα υψηλότερα κέρδη και το πρώτο με υπερήρωες που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Berry (@halleberry)

 

 

Οι δημοσιεύσεις των χρηστών, ατελείωτες: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διαγνώσθηκε το 2016 και μας έδωσε επτά ταινίες, ενώ ήταν άρρωστος»... 

«Ελπίζω να γνώριζε τον αντίκτυπο που είχε στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ήξερε πόσο αγαπήθηκε και πόσοι θαύμαζαν το ταλέντο του. Πόσα άτομα - μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια, άνδρες, γυναίκες - τον εκτιμούσαν»...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε γεννηθεί στη Νότια Καρολίνα και κέρδισε τον πρώτο του ρόλο σε ηλικία επτά ετών, το 1970 με εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά «All My Children». Έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα, άρχισε να συμμετέχει σε σειρές της δεκαετίας του 2000, όπως «Law & Order», «CSI: NY», «ER» μεταξύ άλλων. 

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία «42», στον ρόλο του παίκτη του μπέιζμπολ, Τζάκι Ρόμπινσον.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν ήταν όχι μόνο πολύ αγαπητός στο ευρύ κοινό, αλλά και πολύ ενεργός σε φιλανθρωπικές δράσεις. Αρκετά πολιτικά πρόσωπα δημοσίευσαν αναρτήσεις για τον θάνατο του 43χρονου ηθοποιού, ανάμεσά τους ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα, ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις.

Ενώ η Marvel, με τη σειρά της αποχαιρέτισε τον διάσημο ηθοποιό με αυτή την ανακοίνωση: «Οι καρδιές μας ράγισαν και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τσάντγουικ Μπόουζμαν. Ο θρύλος σου θα ζει για πάντα. Εναπαύσου εν ειρήνη».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ava DuVernay (@ava)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ
 |
CHADWICK BOSEMAN
 |
BLACK PANTHER
 |
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 29 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Αυγούστου
Αλέκος Σακελλάριος
Σαν Σημερα
Aλέκος Σακελλάριος: Η επιτυχημένη πορεία του & ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 28 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου
Λυκούργος Καλλέργης
Σαν Σημερα
Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά
Εκκλησία Αγίου Φανουρίου
Σαν Σημερα
Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 27 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Αυγούστου
Γεώργιος Σουρής
Σαν Σημερα
Γεώργιος Σουρής: Τα πιο γνωστά αποφθέγματα του σατιρικού Έλληνα ποιητή
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 26 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Αυγούστου
Σον Κόνερι
Σαν Σημερα
Σον Κόνερι: Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών ξεκίνησε ως γαλατάς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top