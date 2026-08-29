Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes

Ήταν 29 Αυγούστου του 2020 όταν ο ταλαντούχος ηθοποιός και συγγραφέας του Χόλιγουντ, Τσάντγουικ Μπόουζμαν (Chadwick Boseman), άφησε την τελευταία του πνοή, αφού πάλεψε γενναία για τέσσερα χρόνια με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το tweet του θανάτου του πρωταγωνιστή των ταινιών «Black Panther» και «Get on Up» από την οικογένειά του, δύο ημέρες αφού «έφυγε» από τη ζωή, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή tweets στην Ιστορία, συγκεντρώνοντας πάνω από 7 εκατομμύρια likes!

Μάλιστα, ξεπέρασε σε απήχηση το tweet που είχε δημοσιεύεσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στον απόηχο της συγκέντρωσης Unite the Right, το 2017, το οποίο έχει πάνω από 4,3 εκατομμύρια likes.

Τον ταλαντούχο Αμερικανό ηθοποιό θρήνησαν με μηνύματα στο Διαδίκτυο θαυμαστές απ' όλο τον κόσμο, οι οποίοι για αρκετές ημέρες εξέφραζαν την αγάπη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με την οποία ανακοινώθηκε η τραγική είδηση, έγινε ένα από τα tweet με τα πιο πολλά likes στην Ιστορία του Twitter, αφού συγκέντρωσε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια likes και αναρίθμητα σχόλια.

Επίσης, οι πιστοί θαυμαστές του ηθοποιού διοργάνωναν προς τιμήν του προβολές της ταινίας «Black Panther», χρησιμοποιώντας τα hashtag #BlackPanther #WakandaForever.

Ο πολιτιστικός αντίκτυπος του Μπόουζμαν και του «Black Panther» της Marvel κατέρριψε κάθε ρεκόρ και έγινε το φιλμ μαύρου σκηνοθέτη με τα υψηλότερα κέρδη και το πρώτο με υπερήρωες που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Οι δημοσιεύσεις των χρηστών, ατελείωτες: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διαγνώσθηκε το 2016 και μας έδωσε επτά ταινίες, ενώ ήταν άρρωστος»...

«Ελπίζω να γνώριζε τον αντίκτυπο που είχε στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ήξερε πόσο αγαπήθηκε και πόσοι θαύμαζαν το ταλέντο του. Πόσα άτομα - μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια, άνδρες, γυναίκες - τον εκτιμούσαν»...

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε γεννηθεί στη Νότια Καρολίνα και κέρδισε τον πρώτο του ρόλο σε ηλικία επτά ετών, το 1970 με εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά «All My Children». Έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα, άρχισε να συμμετέχει σε σειρές της δεκαετίας του 2000, όπως «Law & Order», «CSI: NY», «ER» μεταξύ άλλων.

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία «42», στον ρόλο του παίκτη του μπέιζμπολ, Τζάκι Ρόμπινσον.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν ήταν όχι μόνο πολύ αγαπητός στο ευρύ κοινό, αλλά και πολύ ενεργός σε φιλανθρωπικές δράσεις. Αρκετά πολιτικά πρόσωπα δημοσίευσαν αναρτήσεις για τον θάνατο του 43χρονου ηθοποιού, ανάμεσά τους ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα, ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις.

Ενώ η Marvel, με τη σειρά της αποχαιρέτισε τον διάσημο ηθοποιό με αυτή την ανακοίνωση: «Οι καρδιές μας ράγισαν και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τσάντγουικ Μπόουζμαν. Ο θρύλος σου θα ζει για πάντα. Εναπαύσου εν ειρήνη».