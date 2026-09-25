Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e στο επίκεντρο της παρουσίας

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Αυτοκινητο
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
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Η Mazda δίνει δυναμικά το «παρών» στην AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e και το νέο Mazda CX-5. 

Η ημέρα εγκαινίων & τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, παρέχοντας την πρώτη ευκαιρία στους εκπροσώπους των Μέσων να γνωρίσουν από κοντά δύο μοντέλα που αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την εξέλιξη της Mazda. Με βαθιές ρίζες στην Ιαπωνία και με μία φιλοσοφία που διαχρονικά τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η Mazda προσεγγίζει το μέλλον της αυτοκίνησης με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Σχεδιασμός, τεχνολογία και οδηγική απόλαυση δεν αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία, αλλά μέρη μιας ενιαίας εμπειρίας που εκφράζει τη σύγχρονη Ιαπωνική Τελειότητα. 
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Mazda CX-6e: Η νέα εποχή της Mazda στην ηλεκτροκίνηση 

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV και ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το CX-6e μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion στη νέα εποχή, μέσα από το σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”. Καθαρές επιφάνειες, δυναμικές αναλογίες, η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing και μία ρευστή σιλουέτα δημιουργούν ένα SUV με έντονη παρουσία και ξεκάθαρη ταυτότητα Mazda. 

Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Στο εσωτερικό του CX-6e, η ιαπωνική αισθητική συναντά την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία. Η μεγάλη οθόνη αφής 26 ιντσών, το Head-Up Display και οι προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας εντάσσονται σε ένα σύγχρονο, εκλεπτυσμένο περιβάλλον, σχεδιασμένο με επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Με ηλεκτροκινητήρα 258 ίππων, αυτονομία έως 484 km WLTP και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW, το CX-6e συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου αμιγώς ηλεκτρικού SUV με την οδηγοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη Mazda. Aκόμη και στην ηλεκτρική εποχή όμως, μία αρχή παραμένει αδιαπραγμάτευτη: η αρμονική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου, το JINBA ITTAI. 

Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Νέο Mazda CX-5: Η εξέλιξη μιας παγκόσμιας επιτυχίας 

Οι επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιπλέον και το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως. Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Η νέα γενιά εξελίσσει τα στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το CX-5, συνδυάζοντας μεγαλύτερους χώρους και αυξημένη πρακτικότητα με προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας και μία ακόμη πιο ώριμη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo. 

Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα

Στην καρδιά του βρίσκεται ο κινητήρας 2,5 λίτρων e-Skyactiv G με τεχνολογία Mazda M Hybrid, σχεδιασμένος για ομαλή και γραμμική απόδοση, ενώ η δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ενισχύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στη φιλοσοφία Jinba Ittai, ενισχύοντας τη φυσική σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, που βρίσκεται στον πυρήνα της οδηγικής φιλοσοφίας της Mazda. Τα Mazda CX-6e και Mazda CX-5 εκφράζουν δύο διαφορετικές όψεις της σύγχρονης Mazda, με κοινή αφετηρία την ιαπωνική φιλοσοφία και τη διαρκή αναζήτηση της εξέλιξης. Από τη μία, ένα ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα και από την άλλη, η νέα γενιά ενός μοντέλου που έχει ήδη κατακτήσει εκατομμύρια οδηγούς παγκοσμίως.

Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της Mazda AutoOne θα βρίσκονται στο περίπτερο της μάρκας, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα αναλυτικής ενημέρωσης για τα δύο νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες τους. 

 

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