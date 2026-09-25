Νέα ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στην πλασμαφαίρεση, αλλά και στη μέθη που φέρεται να προηγήθηκε, στις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν, στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στην κλινική της οδού Καρνεάδου και στις ενέργειες των εμπλεκομένων μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Καθοριστική θεωρείται η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας της κλινικής, η οποία έδωσε νέα στοιχεία για το τι συνέβη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να κατέθεσε ότι πριν από την πλασμαφαίρεση χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη και στη συνέχεια αντίδοτο. Όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες που έγιναν, η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου, ζητώντας οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Για τη μέθη, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη και στη συνέχεια να χορηγήθηκε Αnexate ως αντίδοτο. Παράλληλα, έχει γίνει αναφορά και στην προποφόλη, η οποία φέρεται να ακούστηκε όταν ο Μαζωνάκης είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του, στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναφοράς του.

Οι Αρχές τώρα εξετάζουν ποια ουσία χορηγήθηκε, πότε, από ποιον και για ποιο λόγο, καθώς και αν υπήρχε η απαιτούμενη ιατρική κάλυψη. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Το ιατρείο της οδού Κορνεάδου / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η γιατρός μας είπε να ακολουθήσουμε κοινή γραμμή»

Ακόμα, η νοσηλεύτρια φέρεται να αναφέρθηκε και σε τηλεφώνημα που δέχθηκε από την κατηγορούμενη και προφυλακισμένη γιατρό, πριν καταθέσει στην Αστυνομία.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να κατέθεσε.

Η ίδια φέρεται να περιέγραψε ότι όταν ανέλαβε βάρδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει. Ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ στο διπλανό δωμάτιο, στοιχείο που φέρεται να συμπίπτει με όσα είχε υποστηρίξει και ο ίδιος στην απολογία του.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

«Απαγορευτική η πλασμαφαίρεση αμέσως μετά την υδροθεραπεία»

Την ίδια ώρα, ερωτήματα γεννά γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, μόλις λίγες ώρες μετά την υδροθεραπεία.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, πρέπει να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα μεταξύ των δύο θεραπειών και όχι 24 ώρες, όπως φέρεται να συνέβη στην περίπτωση του γνωστού τραγουδιστή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση, ενώ προσωπικό της κλινικής φέρεται να είχε προειδοποιήσει τη γιατρό για το μικρό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την υδροθεραπεία.

Σχολιάζοντας στο Mega τις τελευταίες εξελίξεις, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι η χορήγηση ουσιών για καταστολή δεν είναι μια απλή διαδικασία. Όπως εξήγησε, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος του ασθενούς, γνώση του ιατρικού ιστορικού του και συνεχής παρακολούθηση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση επιπλοκής.

Αναφερόμενη στην υδροθεραπεία, η κ.Παγώνη ανέφερε ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν μπορούσε να πραγματοποιείται από παθολόγο σε έναν τέτοιο χώρο και εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και άδειες.

Λυκούδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κατηγοριών

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξεταστεί η εμπλοκή και άλλων προσώπων, αλλά και να διευρυνθούν οι κατηγορίες, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, σε περίπτωση που εντοπιστούν στις τοξικολογικές εξετάσεις ουσίες που υπάγονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, θα μπορούσε να ανοίξει ένα επιπλέον πεδίο ποινικής διερεύνησης. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι τα ζητήματα αυτά θα κριθούν από τα πραγματικά ευρήματα και την αξιολόγηση των αρμόδιων Αρχών.

Η οικογένεια έχει ζητήσει, σύμφωνα με τον ίδιο, να προχωρήσουν ταχύτερα οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ έχει ζητηθεί και η διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Για τις εργαζόμενες του ιατρείου, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι η οικογένεια αναμένει από όσους ήταν παρόντες να καταθέσουν με ακρίβεια όσα γνωρίζουν. Όπως υποστήριξε, εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία για απόκρυψη πληροφοριών ή ψευδή κατάθεση, θα μπορούσε να εξεταστεί και η ύπαρξη ποινικών ευθυνών.