Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες

Μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και Λιμενικό

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου το πρωί της Παρασκευής.
  • Στο πλοίο επιβαίνουν 29 άτομα, με τις Αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού από διάφορες περιοχές.
  • Συμμετοχή 2 ταχύπλοων πυροσβεστικών σκαφών από Σύρο και Λαύριο, καθώς και 1 πλοίου από Πειραιά.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίσσεται πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο. 

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 9, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο πλοίο με 29 επιβαίνοντες.  

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία το Λιμενικό Σώμα, με δυνάμεις να κατευθύνονται στο σημείο από διαφορετικές περιοχές. 

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και 1 Πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Παράλληλα, στο σημείο έχει σπεύσει το Λιμενικό, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν και από τη Μύκονο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης. 

Οι Αρχές επιχειρούν ανοιχτά της Μυκόνου, με τη μεγάλη επιχείρηση να εξελίσσεται πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο.  

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