Ώρες αγωνίας έζησαν μεσοπέλαγα 29 άνθρωποι, μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μυκόνου και Τήνου και πήρε γρήγορα διαστάσεις, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την περιορίσει, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Σαραντάκος.

«Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες», ακούγεται να φωνάζει το πλήρωμα σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σημείο έσπευσαν πλωτά του Λιμενικού και πυροσβεστικά μέσα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα.

Βίντεο από τη φωτιά στο πλοίο που κατέγραψε για το star.gr ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Λουκάς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το γκαράζ του πλοίου, όπου βρίσκονταν φορτηγά και άλλα οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με το πλήρωμα να καλεί τους επιβαίνοντες να απομακρυνθούν από το σημείο.

Τελικά, όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ο ένας επιβάτης μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Τήνου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο το πλοίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται.

Πρόκειται για επιβατηγό-οχηματαγωγό μήκους περίπου 125 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων μεταξύ των νησιών.

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