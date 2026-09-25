Μύκονος: «Ετοιμάστε τις βάρκες» -Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο πλοίο

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά - Ασφαλείς οι 29 επιβαίνοντες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, με 29 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μυκόνου και Τήνου, πιθανώς από το γκαράζ του πλοίου.
  • Στο σημείο έσπευσαν πλωτά του Λιμενικού και πυροσβεστικά μέσα, καθώς και δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση.
  • Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ ο ένας επιβάτης μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Τήνου.
  • Το πλοίο υπέστη μεγάλες ζημιές και οι συνθήκες της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ώρες αγωνίας έζησαν μεσοπέλαγα 29 άνθρωποι, μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου

Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μυκόνου και Τήνου και πήρε γρήγορα διαστάσεις, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την περιορίσει, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Σαραντάκος.  

Φωτιά σε πλοίο στη Μύκονο

«Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες», ακούγεται να φωνάζει το πλήρωμα σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβάτες

Πυρκαγιά σε πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου

Στο σημείο έσπευσαν πλωτά του Λιμενικού και πυροσβεστικά μέσα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα. 

Μύκονος: «Ετοιμάστε τις βάρκες» -Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο πλοίο

Βίντεο από τη φωτιά στο πλοίο που κατέγραψε για το star.gr ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Λουκάς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το γκαράζ του πλοίου, όπου βρίσκονταν φορτηγά και άλλα οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με το πλήρωμα να καλεί τους επιβαίνοντες να απομακρυνθούν από το σημείο. 

Τελικά, όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ο ένας επιβάτης μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Τήνου, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους. 

Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο το πλοίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται. 

Πρόκειται για επιβατηγό-οχηματαγωγό μήκους περίπου 125 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων μεταξύ των νησιών. 

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