Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση κι υπνωτισμό»

Νέα καταγγελία για τους γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα καταγγελία για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με γυναίκα να αναφέρει ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για θεραπείες.
  • Η γυναίκα είχε προηγούμενη συμφωνία 1.500 ευρώ χωρίς απόδειξη και ανησύχησε από την επιμονή για υπνωτισμό.
  • Αποφάσισε να μην προχωρήσει στις θεραπείες μετά από συζήτηση με τον σύζυγό της.
  • Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για πιθανή εγκληματική οργάνωση.

Νέα καταγγελία παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σχετικά με το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Η γυναίκα υποστήριξε ότι οι γιατροί, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, της ζήτησαν 12.000 ευρώ για ένα «πακέτο» θεραπειών που περιλάμβανε δύο πλασμαφαιρέσεις και υπνωτισμό.

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Η ίδια ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο καθώς ενδιαφερόταν για επεμβάσεις που, όπως περιέγραψε, θα τη βοηθούσαν να δείχνει νεότερη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε προηγηθεί άλλη συμφωνία για θεραπεία, αξίας 1.500 ευρώ, ποσό που, όπως είπε, είχε δοθεί προκαταβολικά, χωρίς απόδειξη.

Για τη δεύτερη διαδικασία, όπως ανέφερε, το ποσό έφτανε τις 12.000 ευρώ.

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«12.000 ευρώ ήταν ο συνδυασμός της δεύτερης θεραπείας με τον υπνωτισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η πρόταση για υπνωτισμό

Η γυναίκα περιέγραψε ότι κατά τη δεύτερη επίσκεψή της προβληματίστηκε από την επιμονή και τις πιέσεις που δέχθηκε για να κάνει τον υπνωτισμό.

«Όταν επισκέφτηκα το ιατρείο δεν μου άρεσε κάτι γιατί μου πρότειναν να έχω κάποιον υπνωτισμό, αλλά δεν μου άρεσε στο συγκεκριμένο ιατρείο γιατί επέμεναν πολύ στον υπνωτισμό», ανέφερε.

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Όπως εξήγησε, η πρόταση ήταν ο υπνωτισμός να γίνει σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση.

Η γυναίκα είπε ότι όταν επέστρεψε στο σπίτι συζήτησε με τον σύζυγό της όσα είχαν συμβεί και αποφάσισε να μην προχωρήσει με τις θεραπείες.

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Η ίδια σημείωσε ότι αυτό που την προβλημάτισε ήταν ο τρόπος με τον οποίο της παρουσιάστηκε ο συνδυασμός των θεραπειών.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήθελα να κάνω την καταγγελία»

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι είχε σκοπό να προχωρήσει σε καταγγελία για όσα είχε διαπιστώσει κατά την επίσκεψή της.

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«Ήθελα να περάσω σε καταγγελία, αλλά με πρόλαβε ο θάνατος του Μαζωνάκη», είπε.

Όπως ανέφερε, μετά την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, σχημάτισε την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν ήταν εξειδικευμένο για τις επεμβάσεις για τις οποίες είχε απευθυνθεί εκεί.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμαθα τους γιατρούς από το διαδίκτυο» 

Όσον αφορά στο πώς έμαθε για τους δύο γιατρούς και τις υπηρεσίες που παρείχαν στο ιατρείο τους, είπε πως είχε δει βίντεο της γιατρού στο διαδίκτυο, στα οποία εμφανιζόταν ως γυναικολόγος, αλλά και διαφημίσεις στα social media. 

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Όπως είπε, γνώριζε επίσης κάποιες πελάτισσες των γιατρών και από τα αποτελέσματα που είχε δει σε αυτές από τις συγκεκριμένες θεραπείες, θέλησε να επισκεφθεί το ιατρείο.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Είναι εγκληματική οργάνωση»

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος έκανε λόγο για ενδεχόμενη ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης και υποστήριξε ότι, εφόσον προκύψουν στοιχεία, θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα αναβάθμισης των κατηγοριών.

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«Αν αποδειχθεί ότι όλο αυτό ήταν ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε και εκμεταλλευόταν ανθρώπινες ζωές, θα πρέπει να σχηματιστεί κατηγορία για εγκληματική οργάνωση όλων αυτών των ανθρώπων», είπε.
 

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