Όσα είπε ο Πέτρος Κουσουλός για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του / Βίντεο Happy Day

Ο Πέτρος Κουσουλός μίλησε για τη σχέση που έχει με την πρώην σύζυγό του, Όλγα Ζαριφοπούλου, καθώς και για τα όσα είδε στο πρόσωπο της τωρινής συζύγου του, Ευαγγελίας Γκαράνη, τα οποία τον έκαναν να θέλει να ξανανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αναφερόμενος στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, είπε ότι: «Ευτυχώς, με την Όλγα έχουμε εξαιρετική σχέση πλέον. Εξαιρετική σχέση. Και αυτό είναι ευτυχές και για τα παιδιά. Και νομίζω ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο σουηδικό. Αλλά νομίζω ότι οι ώριμοι άνθρωποι, έτσι θα πρέπει να ενεργούν όταν έχουμε να κάνουμε παιδικές ψυχές. Άλλα τα προβλήματα των ενηλίκων, άλλα τα θέματα των παιδιών», ανέφερε ο Πέτρος Κουσουλός στο διαδικτυακό vidcast της Χρίσλας Γεωργακοπούλου, στο flash.gr, όπου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος.

Ο Πέτρος Κουσουλός με την πρώην σύζυγό του, Όλγα Ζαριφοπούλου/ Φωτογραφία: NDP

Για το εάν ήταν μία δύσκολη περίοδος αυτή του διαζυγίου, ο Πέτρος Κουσουλός εξομολογήθηκε ότι: «Βέβαια, βέβαια ήταν δύσκολο. Δεν ήταν το θέμα το οικονομικό. Το συναισθηματικό είναι πιο πολύ και το γεγονός ότι όταν εγκαταλείπεις τον έγγαμο βίο, είναι λογικό ρε παιδί μου και οι δύο άνθρωποι, για τους δικούς τους λόγους, να αισθανθούν πληγωμένοι».

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Πέτρος Κουσουλός και η Όλγα Ζαριφοπούλου υπέγραψαν το διαζύγιό τους τον Ιούνιο του 2022, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, έπειτα από περίπου 4 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον δημοσιογράφο τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Πέτρος Κουσουλός: Ο γάμος με την Ευαγγελία Γκαράνη

Στη συνέντευξή του, ο Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν επτά μήνες «πολιορκίας» προτού ενδώσει στη γοητεία του δημοσιογράφου η τωρινή σύζυγός του, Ευαγγελία Γκαράνη: «Δύσκολη η Ευαγγελία, εν πάση περιπτώσει, έπεσε το κάστρο», είπε με χιούμορ. «Μετά από 7 μήνες, βέβαια. Ναι, ναι, είναι δύσκολη», σχολίασε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός.

Ο Πέτρος Κουσουλός με τη σύζυγό του, Ευαγγελία Γκαράνη / Φωτογραφία: NDP

Τέλος, για το πώς συνειδητοποίησε ότι η Ευαγγελία ήταν η γυναίκα της ζωής του ενώ έχει ήδη ένα διαζύγιο, ο ίδιος σχολίασε ότι: «Το κατάλαβα. Και αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές και δε λέω τώρα για να της πλέξω το εγκώμιο, ότι αν δεν ήταν η Ευαγγελία δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναπαντρευτώ. Δεν είχα λόγο να ξαναπαντρευτώ».

Ο Πέτρος Κουσουλός και η Ευαγγελία Γκαράνη παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2024. Το μυστήριο έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο και συνδυάστηκε με τη βάφτιση της κόρης τους, Εμμέλειας, η οποία γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αν και το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή πριν από τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού το 2023. Έκτοτε, η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο, καθώς τον Ιούλιο του 2025 υποδέχτηκαν και τον γιο τους, Γιώργο.