Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός

Όσα είπε η παρουσιάστρια του Star στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 11:20 Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
10.09.25 , 11:00 Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι
10.09.25 , 10:59 Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!
10.09.25 , 10:54 Πάτρα: Τέσσερις ακόμα υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο μικροσκόπιο
10.09.25 , 10:40 Starland: Νέοι ήρωες στην πιο μαγική παρέα!
10.09.25 , 10:34 Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
10.09.25 , 10:16 Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
10.09.25 , 10:04 Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
10.09.25 , 09:36 Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας
10.09.25 , 09:34 Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό!
10.09.25 , 09:34 Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός
10.09.25 , 09:25 Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα
10.09.25 , 09:18 Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό
10.09.25 , 09:17 Suzuki SWIFT: Έπιασε δέκα εκατομμύρια πωλήσεις
10.09.25 , 09:15 Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ταύρος: Προστατέψτε την υγεία σας
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Παρθένος: Περιορίστε τα έξοδα και αποφύγετε περιττές αγορές
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε με ειλικρίνεια στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, την 11η σεζόν του Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 11:45, τον ανταγωνισμό αλλά και τη δική της φιλοσοφία στην τηλεόραση. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα

«Είναι μια χρονιά που την προσμετρώ σαν να είναι η πρώτη μου. Η εκπομπή επιμηκύνεται, θα ξεκινάει στις 12 παρά τέταρτο αλλά θα αλητέψουμε μέχρι τις 3 παρά τέταρτο», σημείωσε η παρουσιάστρια μιλώντας στον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός

Η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Πέτρο Κουσουλό

Για τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα τον Πέτρο Κουσουλό, με τον οποίο υπήρξαν συνεργάτες, η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκαθάρισε: «Όλοι είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και μάλιστα άξιοι σεβασμού. Οπότε ο Πέτρος Κουσουλός για μένα δεν είναι ένας ισχυρός αντίπαλος, είναι ένας φίλος από τα παλιά, όπως και οι προηγούμενοι που συναντηθήκαμε από τα παλιά. Ερχόμαστε κι οι δύο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τηλεθεατή».

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου - Οι συνεργάτες της

Η ίδια δεν έκρυψε τις δυσκολίες του τηλεοπτικού τοπίου: «Κάποιοι πανηγύρισαν στην αρχή και μετά μάζεψαν την “μπουγάδα”. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην τηλεόραση. Ξεκινάς με προσδοκίες κι όνειρα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει».

Η παρουσιάστρια σχολίασε επίσης ότι είναι μάταιο να υπερηφανεύεσαι για τις μετρήσεις: «Το να λες ότι είσαι πρώτος και καβάλα στ’ άλογο, αυτά τα “καβαλίκια” σε αυτά τα δεδομένα δεν περνάνε. Αυτή τη χρονιά οι ομάδες που θα στηθούν σωστά, με σεβασμό κι αξιοπρέπεια, αυτές και θα κερδίσουν στο τέλος».

Για 11η σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη θα παρουσιάσει την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Για 11η σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη θα παρουσιάσει την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Η Ζήνα Κουτσελίνη για Γιώργο Λιάγκα και Τατιάνα Στεφανίδου

Για την Τατιάνα Στεφανίδου σχολίασε: «Θεωρώ ότι θέλει το χώρο της και το χρόνο της, γιατί είναι σε μία νέα ζώνη και ώρα, που καλείται να στήσει το τηλεοπτικό της προϊόν». Όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα σημείωσε: «Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο για τον Γιώργο... Μπαίνει σε ένα στημένο προϊόν. Θα χορέψει το τσάμικο και στο τέλος μπορεί να κερδίσει. Αλλά κι η ισχυρή ομάδα της Σταματίνας (σ.σ. Τσιμτσιλή) δε θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια». 

Ζήνα Κουτσελίνη: Νυχτοπερπατήματα στη Νέα Υόρκη με απαράμιλλο στιλ

Κλείνοντας, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της: «Είμαστε μια οικογένεια όπως όλες. Όταν βλέπω φιλιά στο Instagram κρατάω μια επιφύλαξη πάντα. Βλέπω φιλί το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβρη διαζύγιο. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας, τις συμφωνίες μας και ελπίζω μέχρι το τέλος της ζωής μας να συμπορευτούμε».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top