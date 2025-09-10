Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε με ειλικρίνεια στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, την 11η σεζόν του Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 11:45, τον ανταγωνισμό αλλά και τη δική της φιλοσοφία στην τηλεόραση.

«Είναι μια χρονιά που την προσμετρώ σαν να είναι η πρώτη μου. Η εκπομπή επιμηκύνεται, θα ξεκινάει στις 12 παρά τέταρτο αλλά θα αλητέψουμε μέχρι τις 3 παρά τέταρτο», σημείωσε η παρουσιάστρια μιλώντας στον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Πέτρο Κουσουλό

Για τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα τον Πέτρο Κουσουλό, με τον οποίο υπήρξαν συνεργάτες, η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκαθάρισε: «Όλοι είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και μάλιστα άξιοι σεβασμού. Οπότε ο Πέτρος Κουσουλός για μένα δεν είναι ένας ισχυρός αντίπαλος, είναι ένας φίλος από τα παλιά, όπως και οι προηγούμενοι που συναντηθήκαμε από τα παλιά. Ερχόμαστε κι οι δύο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τηλεθεατή».

Η ίδια δεν έκρυψε τις δυσκολίες του τηλεοπτικού τοπίου: «Κάποιοι πανηγύρισαν στην αρχή και μετά μάζεψαν την “μπουγάδα”. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην τηλεόραση. Ξεκινάς με προσδοκίες κι όνειρα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει».

Η παρουσιάστρια σχολίασε επίσης ότι είναι μάταιο να υπερηφανεύεσαι για τις μετρήσεις: «Το να λες ότι είσαι πρώτος και καβάλα στ’ άλογο, αυτά τα “καβαλίκια” σε αυτά τα δεδομένα δεν περνάνε. Αυτή τη χρονιά οι ομάδες που θα στηθούν σωστά, με σεβασμό κι αξιοπρέπεια, αυτές και θα κερδίσουν στο τέλος».

Για 11η σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη θα παρουσιάσει την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Η Ζήνα Κουτσελίνη για Γιώργο Λιάγκα και Τατιάνα Στεφανίδου

Για την Τατιάνα Στεφανίδου σχολίασε: «Θεωρώ ότι θέλει το χώρο της και το χρόνο της, γιατί είναι σε μία νέα ζώνη και ώρα, που καλείται να στήσει το τηλεοπτικό της προϊόν». Όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα σημείωσε: «Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο για τον Γιώργο... Μπαίνει σε ένα στημένο προϊόν. Θα χορέψει το τσάμικο και στο τέλος μπορεί να κερδίσει. Αλλά κι η ισχυρή ομάδα της Σταματίνας (σ.σ. Τσιμτσιλή) δε θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια».

Κλείνοντας, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της: «Είμαστε μια οικογένεια όπως όλες. Όταν βλέπω φιλιά στο Instagram κρατάω μια επιφύλαξη πάντα. Βλέπω φιλί το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβρη διαζύγιο. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας, τις συμφωνίες μας και ελπίζω μέχρι το τέλος της ζωής μας να συμπορευτούμε».