Ζήνα Κουτσελίνη: Νυχτοπερπατήματα στη Νέα Υόρκη με απαράμιλλο στιλ

Οι φωτογραφίες της παρουσιάστριας με φόντο τους επιβλητικούς ουρανοξύστες

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 11:27 Γιώργος Μαζωνάκης: Το δείπνο με τον δικηγόρο και οι επόμενες κινήσεις
19.08.25 , 11:04 Ο Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
19.08.25 , 10:38 Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα
19.08.25 , 10:33 Πουκάμισο ως φόρεμα: Το στιλιστικό trend που θα αποθεώσει τις διακοπές σου!
19.08.25 , 10:21 Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» η δολοφονία του 47χρονου
19.08.25 , 10:19 Ζήνα Κουτσελίνη: Νυχτοπερπατήματα στη Νέα Υόρκη με απαράμιλλο στιλ
19.08.25 , 10:04 Χυδαίο μήνυμα στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η δυναμική αντιδρασή της!
19.08.25 , 09:38 Leapmotor: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε
19.08.25 , 09:20 Κατερίνα Καινούργιου: Εκθαμβωτική με ροζ μαγιό και φυσικό look!
19.08.25 , 09:15 Άστατος ο καιρός: Μπουρίνια και στην Αττική - Στους 34 °C η θερμοκρασία
19.08.25 , 09:11 Χάστε γρήγορα κιλά, προσθέτοντας στο μενού σας πρωτεϊνούχες τροφές
19.08.25 , 09:03 Coco Chanel: Η ζωή και η καριέρα της πιο εμβληματικής σχεδιάστριας μόδας
19.08.25 , 09:01 Άρτεμις Χατζηγιαννάκη: Έκθεση «Θηραϊκές τελετουργίες» στη Σαντορίνη
19.08.25 , 08:50 Τραμπ: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής
19.08.25 , 08:33 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη σε πάρκο με ζώα και η χαρά του Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το βίντεο που πόσταρε η Ζήνα Κουτσελίνη από τη Νέα Υόρκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, με την Πάρο να μη λείπει και φέτοε από το πρόγραμμά της, καθώς είναι ένα νησί που αγαπάει ιδιαίτερα και τιμάει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Εντυπωσιάζει με καλοκαιρινό look στα σοκάκια της Πάρου

Θέλοντας να αλλάξει τελείως παραστάσεις η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» πραγματοποίησε ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης. Η ίδια βρίσκεται αυτό το διάστημα στη Νέα Υόρκη και δείχνει να απολαμβάνει τη διαμονή της εκεί.

Κουτσελίνη: «Σας ευχαριστώ γιατί αυτά τα 10 χρόνια μου χαρίσατε τα πάντα»

Με φόντο το Μανχάταν η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε υλικό από τις βόλτες με την παρέα της και τα φαγητά που δοκίμασε, δίνοντας μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από την καθημερινότητά της στην πόλη με τα εκτυφλωτικά φώτα που δεν κοιμάται ποτέ.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, ποζάρει χαμογελαστή με απαράμιλλο στιλ και φινέτσα, μπροστά από εντυπωσιακά κτίρια κι επιβλητικούς ουρανοξύστες. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Tα καλοκαιρινά outfits στις διακοπές της στην Πάρο

Η Ζήνα Κουτσελίνη απολαμβάνει τη Νέα Υόρκη by night

Μόλις επιστρέψει στην Αθήνα, η παρουσιάστρια του Star θα ξεκίνησει τις πυρετώδεις ετοιμασίες για την εκπομπή της, προκειμένου να είναι συνηπής στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές, με τους οποίους μοιράζεται αλήθειες όλα αυτά τα χρόναι.

Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ζήνα Κουτσελίνη εκμεταλλεύεται την «ελευθερία» της, κάνοντας πράγματα που την ευχαριστούν και περνώντας χρόνο με αγαπημένους της ανθρώπους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top