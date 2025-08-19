Ζήνα Κουτσελίνη: Νυχτοπερπατήματα στη Νέα Υόρκη με απαράμιλλο στιλ

Το βίντεο που πόσταρε η Ζήνα Κουτσελίνη από τη Νέα Υόρκη

Μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, με την Πάρο να μη λείπει και φέτοε από το πρόγραμμά της, καθώς είναι ένα νησί που αγαπάει ιδιαίτερα και τιμάει κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Θέλοντας να αλλάξει τελείως παραστάσεις η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» πραγματοποίησε ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης. Η ίδια βρίσκεται αυτό το διάστημα στη Νέα Υόρκη και δείχνει να απολαμβάνει τη διαμονή της εκεί.

Με φόντο το Μανχάταν η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε υλικό από τις βόλτες με την παρέα της και τα φαγητά που δοκίμασε, δίνοντας μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από την καθημερινότητά της στην πόλη με τα εκτυφλωτικά φώτα που δεν κοιμάται ποτέ.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, ποζάρει χαμογελαστή με απαράμιλλο στιλ και φινέτσα, μπροστά από εντυπωσιακά κτίρια κι επιβλητικούς ουρανοξύστες.

Η Ζήνα Κουτσελίνη απολαμβάνει τη Νέα Υόρκη by night

Μόλις επιστρέψει στην Αθήνα, η παρουσιάστρια του Star θα ξεκίνησει τις πυρετώδεις ετοιμασίες για την εκπομπή της, προκειμένου να είναι συνηπής στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές, με τους οποίους μοιράζεται αλήθειες όλα αυτά τα χρόναι.

Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ζήνα Κουτσελίνη εκμεταλλεύεται την «ελευθερία» της, κάνοντας πράγματα που την ευχαριστούν και περνώντας χρόνο με αγαπημένους της ανθρώπους.