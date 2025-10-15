Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Halloween αγκαλιές με τους δύο γιους της!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε στο κλίμα του Halloween με τον πιο γλυκό τρόπο. Κρατώντας αγκαλιά τους δύο υπέροχους γιους της, Βλάσση και Βασίλη! 

Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»

Η πρώην παρουσιάστρια έκανε μια οικογενειακή έξοδο το απόγευμα της Τετάρτης και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της μια τρυφερή φωτογραφία που τους... έλιωσε! 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Halloween αγκαλιές με τους δύο γιους της!

Με φόντο διακοσμητικά κολοκύθια, αποκριάτικα σκηνικά και γιορτινή διάθεση, η Κωνσταντίνα ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά της τα δυο της αγόρια, ένα στιγμιότυπο που αποπνέει αγάπη, θαλπωρή και μια δόση... Halloween μαγείας. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τέλος μήνα στην αγκαλιά του Σταθοκωστόπουλου

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Η Queen Dina apέδειξε πως οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι αυτές που περνάμε με την οικογένειά μας, ειδικά όταν συνοδεύονται από παιδικά χαμόγελα και εποχιακή ατμόσφαιρα!

