Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Halloween αγκαλιές με τους δύο γιους της!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε στο κλίμα του Halloween με τον πιο γλυκό τρόπο. Κρατώντας αγκαλιά τους δύο υπέροχους γιους της, Βλάσση και Βασίλη!

Η πρώην παρουσιάστρια έκανε μια οικογενειακή έξοδο το απόγευμα της Τετάρτης και μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της μια τρυφερή φωτογραφία που τους... έλιωσε!

Με φόντο διακοσμητικά κολοκύθια, αποκριάτικα σκηνικά και γιορτινή διάθεση, η Κωνσταντίνα ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά της τα δυο της αγόρια, ένα στιγμιότυπο που αποπνέει αγάπη, θαλπωρή και μια δόση... Halloween μαγείας.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Η Queen Dina apέδειξε πως οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι αυτές που περνάμε με την οικογένειά μας, ειδικά όταν συνοδεύονται από παιδικά χαμόγελα και εποχιακή ατμόσφαιρα!