Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Νέα ντοκουμέντα με την πορεία του οδηγού λίγο πριν το τροχαίο

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως για την ασύλληπτη τραγωδία στη Λούτσα. Την ώρα που η οικογένεια του νεαρού που έχασε τη ζωή του θρηνεί και αγωνιά για την κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης συντρόφου του, προκαλούν αίσθηση όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στάση του οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο οδηγός αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

Λούτσα: Είχε καταναλώσει αλκοόλ ο 29χρονος

Βγήκαν τα πρώτα στοιχεία που περίμεναν οι Αρχές. Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Αποκαλυπτικά βίντεο: Νέα ντοκουμέντα με την πορεία του οδηγού λίγο πριν το δυστύχημα 

Αποκαλυπτικά βίντεο: Νέα ντοκουμέντα με την πορεία του οδηγού λίγο πριν το δυστύχημα 

Νέα, αποκαλυπτικά βίντεο ντοκουμέντα φέρνει στο φως το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας. 200 μέτρα πριν από το σημείο του δυστυχήματος καταγράφεται το μπλε αυτοκίνητο που οδηγεί ο 29χρονος να κινείται - με ταχύτητα - στο στενό δρόμο. 

«Η ταχύτητα του πρέπει να είναι κυμαινόμενη από 80 το πολύ μέχρι 90 χιλιόμετρα. Σε αυτό το δρόμο η ταχύτητα του είναι εντελώς εγκληματική», λέει ο πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς. 

Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος

Στην είσοδο της πόλης υπάρχει πινακίδα με όριο ταχύτητας τα 30 χλμ.

Ο οδηγός που χάθηκε στο τροχαίο της Λούτσας

Λούτσα: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο Star για τη συμπεριφορά το οδηγού μετά το δυστύχημα 

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τη συμπεριφορά του οδηγού, όταν στην άσφαλτό κείτονταν νεκρό - σκεπασμένο με λευκό σεντόνι το 24χρονο παλικάρι που εκείνος χτύπησε. 

«Αυτός ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Έδειχνε ότι δεν τον ενδιέφερε το συμβάν. Στο τηλέφωνο μίλαγε με κάποιον δυνατά και βριζόντουσαν», λέει αυτόπτης μάρτυρας. 

Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»

Ένας ακόμη μάρτυρας, περιγράφει στο Star, τον σοκαριστικό διάλογο του οδηγού με τον διασώστη. 

«Το μόνο που είπε στον διασώστη ο οποίος του λέει "έχεις σκοτώσει άνθρωπο", η απάντηση του ήταν "ναι ε; Mε πονάει το αυτί μου, να το δούμε''». 

Στο σημείο, μερικά λουλούδια στη μνήμη του παιδιού. Ο θείος του, λυγίζει. «Λιγοστέψαμε…. Είναι όλοι σε κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πενθήσουν το γιο τους και τον αδερφό της». 

Λούτσα: Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του

Λούτσα: Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του

Ο 24χρονος, είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του, η οποία τραυματίστηκε και εκείνη στο δυστύχημα. 

«Τα τελευταία νέα είναι ότι είναι καλύτερα...», προσθέτει ο θείος. 

Τροχαίο Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε

Κρατείται και την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί. 

Λούτσα: Είχε προκαλέσει ξανά σοβαρό τροχαίο - Ήταν υπό την επήρεια κάνναβης 

Στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του. Τότε είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης. Ενώ ακόμη πιο παλιά, το 2015 και το 2017 είχε συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
