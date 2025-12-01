Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος

Η premium εμπειρία γίνεται ακόμη πιο προσιτή

STAR.GR
Αυτοκινητο
Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Audi Q5 επιστρέφει στο προσκήνιο πιο ελκυστικό από ποτέ, συνδυάζοντας κομψότητα, άνεση και τεχνολογία σε ένα SUV που ταιριάζει τόσο στη σύγχρονη καθημερινότητα όσο και σε κάθε μικρή ή μεγάλη απόδραση. Με εμπορικό όφελος €3.000 για όλα τα άμεσα διαθέσιμα οχήματα με ταξινόμηση έως τις 31/12, το Q5 γίνεται μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν premium ποιότητα με πραγματικό αντίκρισμα.

Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η τεχνολογία. Το Audi virtual cockpit και το MMI Touch συνθέτουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει ευκολία, αισθητική και λειτουργικότητα. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης — από το adaptive cruise assist έως το Audi pre sense — ενισχύουν την αίσθηση σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος

Η σειρά κινητήρων TDI και TFSI με υβριδική τεχνολογία MHEV αποδίδει 204 PS, προσφέροντας ισχύ με ισορροπημένη κατανάλωση, ενώ το αυτόματο S tronic και η διαθέσιμη τετρακίνηση quattro εξασφαλίζουν ομαλή και σταθερή οδήγηση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Με άμεση διαθεσιμότητα στις εκδόσεις Q5 SUV και Q5 Sportback και το εμπορικό όφελος €3.000, η Audi προσφέρει μία ολοκληρωμένη premium πρόταση 

Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI Q5
 |
ΟΦΕΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
