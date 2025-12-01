Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος

Το Audi Q5 επιστρέφει στο προσκήνιο πιο ελκυστικό από ποτέ, συνδυάζοντας κομψότητα, άνεση και τεχνολογία σε ένα SUV που ταιριάζει τόσο στη σύγχρονη καθημερινότητα όσο και σε κάθε μικρή ή μεγάλη απόδραση. Με εμπορικό όφελος €3.000 για όλα τα άμεσα διαθέσιμα οχήματα με ταξινόμηση έως τις 31/12, το Q5 γίνεται μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν premium ποιότητα με πραγματικό αντίκρισμα.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η τεχνολογία. Το Audi virtual cockpit και το MMI Touch συνθέτουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει ευκολία, αισθητική και λειτουργικότητα. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης — από το adaptive cruise assist έως το Audi pre sense — ενισχύουν την αίσθηση σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Η σειρά κινητήρων TDI και TFSI με υβριδική τεχνολογία MHEV αποδίδει 204 PS, προσφέροντας ισχύ με ισορροπημένη κατανάλωση, ενώ το αυτόματο S tronic και η διαθέσιμη τετρακίνηση quattro εξασφαλίζουν ομαλή και σταθερή οδήγηση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Με άμεση διαθεσιμότητα στις εκδόσεις Q5 SUV και Q5 Sportback και το εμπορικό όφελος €3.000, η Audi προσφέρει μία ολοκληρωμένη premium πρόταση