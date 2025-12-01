Gerolymatos: Ανακοίνωσε την πώληση της FOLTENE LABORATORIES

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Gerolymatos International S.A. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της FOLTENE LABORATORIES SRL στον Όμιλο JOY GROUP. 

Η Gerolymatos International ιδρύθηκε το 1923 και αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και καταξιωμένες οικογενειακές επιχειρήσεις στον ελληνικό φαρμακευτικό χώρο. Με έδρα την Αθήνα και θυγατρικές σε Γαλλία και Κύπρο, η εταιρεία έχει παρουσία σε πάνω από 50 χώρες μέσω του διεθνούς δικτύου διανομής της για τα ιδιόκτητα brands Sinomarin (φυσικά ρινικά & ωτικά σπρέι – ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και Tamarine (φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης κατά της δυσκοιλιότητας).

Διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα άντλησης και επεξεργασίας θαλασσινού νερού στη Βρετάνη της Γαλλίας και εργοστάσιο παραγωγής στην Αθήνα, ενώ δραστηριοποιείται έντονα στην ελληνική αγορά, εκπροσωπώντας – στον κλάδο OTC, μεταξύ άλλων, τα βρεφικά βιολογικά προϊόντα HiPP, τα προϊόντα στοματικής υγιεινής Theramed και τις λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες Systane. Παράλληλα, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο Optics, μέσω της αποκλειστικής διανομής των προϊόντων Φροντίδας Οφθαλμού της Alcon, και πρωταγωνιστεί στον κτηνιατρικό τομέα, με την αποκλειστική διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της Boehringer Ingelheim.

Η Gerolymatos International S.A. και ο Όμιλος JOY GROUP υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση της ιταλικής θυγατρικής FOLTENE LABORATORIES SRL, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να λαμβάνει χώρα στις 31 Ιουλίου 2025.

Από το 2006, η GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A. – μέσω συνδεδεμένης εταιρείας – κατείχε το 100% της FOLTENE LABORATORIES SRL. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η FOLTENE διατήρησε πλήρως τη φήμη της για καινοτομία, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο παγκόσμιας φροντίδας μαλλιών.

Η ισχυρή αξία του brand, η μακρά ιστορία και η διεθνής του παρουσία αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες που προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον του αγοραστή και οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς.
 

