Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση

«Κόλαφος» το πόρισμα της Περιφέρειας Αττικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 15:55 Μαρία Ανδρούτσου: «Δε θέλω να σχολιάσω την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη»
02.02.26 , 15:51 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 15:41 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Tο κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο»
02.02.26 , 15:33 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»
02.02.26 , 15:28 Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Θέλει δουλειά ο χωρισμός για να...»
02.02.26 , 15:12 Λάρισα: Για τρίτη φορά σπίτια και περιουσίες κάτω από τις λάσπες
02.02.26 , 15:01 Βιολάντα: Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο
02.02.26 , 14:58 Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα και η μαρτυρία για τη 16χρονη
02.02.26 , 14:55 Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση
02.02.26 , 14:52 Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
02.02.26 , 14:50 Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!
02.02.26 , 14:35 Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
02.02.26 , 14:18 Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί
02.02.26 , 14:10 Καραβάτου για Τσολάκη: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία σύγκρισης»
02.02.26 , 13:58 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας με το νερό, καθώς από τις 16 Δεκεμβρίου ο υποθαλάσσιος αγωγός που υδροδοτεί το νησί βρίσκεται εκτός λειτουργίας, όπως ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος, Γιώργος Σαραντάκος. 

Ακριβότερο το νερό από το 2026: Αύξηση κατά 2,48 ευρώ / μήνα στα νοικοκυριά

Mετά τη λήψη δειγμάτων που έκανε η Περιφέρεια Αττικής στις 14/1/2026 και τη διενέργεια ελέγχων, σε πόρισμά της που διαβίβασε με τη μορφή του «επείγοντος» προς τον δήμο, τονίζει πως δεν πρέπει να γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων ούτε προς πόση, ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Ακόμη, καλεί τη δημοτική αρχή να προβεί άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης, να φροντίσει για την άμεση, σαφή και καθολική ενημέρωση των καταναλωτών και να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και επαρκούς υδροδότησης (π.χ. παροχή εμφιαλωμένων νερών, μεταφορά κατάλληλου νερού με χρήση υδροφόρων οχημάτων / πλοίων), έως ότου αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση της νήσου.

Άποψη του λιμανιού της Αίγινας/ ΙΝΤΙΜΕ

Άποψη του λιμανιού της Αίγινας/ ΙΝΤΙΜΕ

Σε αντιδιαστολή τώρα, ο δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες, με ανάρτησή του στα social media στις 20/1/26, πως διενεργήθηκαν αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο σε δείγματα νερού από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου και προέκυψε πως «η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη κι εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».

«Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε συγκεκριμένες μικροβιολογικές παραμέτρους, οι οποίες σύμφωνα με την αξιολόγηση των ειδικών ενδέχεται να σχετίζονται με τοπικούς παράγοντες, όπως ανεπαρκής χλωρίωση ή τοπική επιμόλυνση του δικτύου», σημειώνεται επίσης στην ανάρτηση. 

Δήμος Αίγινας: Ολόκληρη η ανάρτηση στις 20/1/26 για τη χρήση του νερού

«Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκαν οι πρόσφατοι εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας νερού σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης του νησιού, στο πλαίσιο της συστηματικής και συνεχούς παρακολούθησης που πραγματοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο και αφορούσαν δείγματα νερού από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου. Η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη και εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε συγκεκριμένες μικροβιολογικές παραμέτρους, οι οποίες σύμφωνα με την αξιολόγηση των ειδικών ενδέχεται να σχετίζονται με τοπικούς παράγοντες, όπως ανεπαρκής χλωρίωση ή τοπική επιμόλυνση του δικτύου.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος Αίγινας προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων επιστημόνων και των ειδικών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οι σχετικές τεχνικές αξιολογήσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα μελετήσουν αναλυτικά. 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα»

Ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, επισήμανε πως «Το νερό είναι τώρα χλωριωμένο και πως από την πρώτη στιγμή είπαμε πως το νερό δεν είναι για πόση με κανέναν τρόπο. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν για υγιεινή και χρήση στην κουζίνα».

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΝΑ
 |
ΝΕΡΟ
 |
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top