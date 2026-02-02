Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας με το νερό, καθώς από τις 16 Δεκεμβρίου ο υποθαλάσσιος αγωγός που υδροδοτεί το νησί βρίσκεται εκτός λειτουργίας, όπως ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος, Γιώργος Σαραντάκος.

Mετά τη λήψη δειγμάτων που έκανε η Περιφέρεια Αττικής στις 14/1/2026 και τη διενέργεια ελέγχων, σε πόρισμά της που διαβίβασε με τη μορφή του «επείγοντος» προς τον δήμο, τονίζει πως δεν πρέπει να γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων ούτε προς πόση, ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ακόμη, καλεί τη δημοτική αρχή να προβεί άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης, να φροντίσει για την άμεση, σαφή και καθολική ενημέρωση των καταναλωτών και να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και επαρκούς υδροδότησης (π.χ. παροχή εμφιαλωμένων νερών, μεταφορά κατάλληλου νερού με χρήση υδροφόρων οχημάτων / πλοίων), έως ότου αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση της νήσου.

Σε αντιδιαστολή τώρα, ο δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες, με ανάρτησή του στα social media στις 20/1/26, πως διενεργήθηκαν αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο σε δείγματα νερού από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου και προέκυψε πως «η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη κι εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».

«Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε συγκεκριμένες μικροβιολογικές παραμέτρους, οι οποίες σύμφωνα με την αξιολόγηση των ειδικών ενδέχεται να σχετίζονται με τοπικούς παράγοντες, όπως ανεπαρκής χλωρίωση ή τοπική επιμόλυνση του δικτύου», σημειώνεται επίσης στην ανάρτηση.

Δήμος Αίγινας: Ολόκληρη η ανάρτηση στις 20/1/26 για τη χρήση του νερού

«Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκαν οι πρόσφατοι εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας νερού σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης του νησιού, στο πλαίσιο της συστηματικής και συνεχούς παρακολούθησης που πραγματοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο και αφορούσαν δείγματα νερού από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου. Η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη και εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε συγκεκριμένες μικροβιολογικές παραμέτρους, οι οποίες σύμφωνα με την αξιολόγηση των ειδικών ενδέχεται να σχετίζονται με τοπικούς παράγοντες, όπως ανεπαρκής χλωρίωση ή τοπική επιμόλυνση του δικτύου.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος Αίγινας προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων επιστημόνων και των ειδικών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οι σχετικές τεχνικές αξιολογήσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα μελετήσουν αναλυτικά.

Ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, επισήμανε πως «Το νερό είναι τώρα χλωριωμένο και πως από την πρώτη στιγμή είπαμε πως το νερό δεν είναι για πόση με κανέναν τρόπο. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν για υγιεινή και χρήση στην κουζίνα».

