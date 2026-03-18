MasterChef: Το... γνώριμο όνομα που έδωσε ο Κουτσόπουλος στη Wasan!

Το αγαπημένο τους... παιχνίδι ξέχασαν αυτή την εβδομάδα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κι η Wasan.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος... βάφτισε τη Wasan «Χρύσα»!

«Wasan, δεν έχουμε βρει ελληνικό όνομα γι' αυτή την εβδομάδα, ε; Το 'χουμε αφήσει λίγο πίσω αυτό το concept», είπε στην παίκτρια ο σεφ και κριτής κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. «Ναι το πρόσεξα, αλλά γιατί;», αποκρίθηκε εκείνη.

«Να σου πω λίγο κάτι; Για αυτήν την εβδομάδα θα σε λέω... να σου πω πώς θα σε λέω; Να δώσω και ψωμάκι λίγο τώρα; Χρύσα!», είπε ο σεφ αναφερόμενος στην πρώην σύντροφό του, την ηθοποιό Χρύσα Μιχαλοπούλου. «Ναι. Είναι η μαμά του Κίμωνα. Οπότε θα σε λέω Χρύσα γι' αυτή την εβδομάδα. Wasan-Χρύσα».

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δε χάνει την ευκαιρία να πειράξει τη Wasan

«Χρύσα. I love the name. Είναι ένα ιδιαίτερο όνομα. Είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Ναι, μου αρέσει πολύ κι ανυπομονώ και για τα επόμενα ονόματα επίσης. Θέλω να είμαι εδώ για τις επόμενες εβδομάδες, οπότε...», σχολίασε η παίκτρια.

Αφού εξήγησε το πιάτο που φτιάχνει, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη ρώτησε τι μουσική ακούει. Εκείνη του απάντησε: «Ακούω οτιδήποτε είναι χαλαρωτικό, όπως πολύ ήρεμη μουσική... ξέρεις και τζαζ· μου αρέσει η τζαζ». Τότε ο Λεωνίδας της έκανε πλάκα, λέγοντας ότι όταν βγει από το MasterChef θα πρέπει να βγει με τον Κωνσταντίνο που όλο αυτό το διάστημα της κάνει τη μετάφραση.

MasterChef: Η Wasan θα... βγει με τον άνθρωπο που της κάνει τη μετάφραση!

«Το ξέρω, το ξέρω. Το νιώθω. Όταν αυτό τελειώσει, σίγουρα θα...», απάντησε με χιούμορ η Wasan.

