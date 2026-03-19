Ford Capri Collection: Γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η έκδοση

Σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων

19.03.26 , 11:33 Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενα;»
19.03.26 , 11:20 Ηλιάδη: «Με βασάνιζε η σκέψη πώς μπορεί να ένιωσε τη στιγμή της δολοφονίας»
19.03.26 , 11:12 Τάμτα: Η εκκεντρική εμφάνιση στο πλευρό του Πάρι Κασιδόκωστα
19.03.26 , 11:03 Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»
19.03.26 , 11:00 Pete Parkkonen: Η ηλικία, το Instagram και η συμμετοχή στην Eurovision 2026
19.03.26 , 10:51 Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη
19.03.26 , 10:43 Σοκαριστικοί διάλογοι για τον Κλεομένη: «Τον έσφαξαν, μακάρι να πεθάνει»
19.03.26 , 10:43 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος μετά από σύγκρουση με λεωφορείο
19.03.26 , 10:42 Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη”»
19.03.26 , 10:13 Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
19.03.26 , 10:04 Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!
19.03.26 , 09:53 Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
19.03.26 , 09:51 Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
19.03.26 , 09:38 Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
19.03.26 , 09:22 MasterChef Trailer: «Πιστεύω ότι δε θα βγάλει κανείς πιάτο»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας
VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 17.03.26, 09:04
Ford Capri Collection: Γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η έκδοση
Η έκδοση Collection είναι μία νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής στη γκάμα του Capri και ταυτόχρονα το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς Ford Collection. Αντλώντας έμπνευση από τα εμβληματικά αγωνιστικά Capri και τα cult-classic μοντέλα υψηλών επιδόσεων του παρελθόντος, το νέο Capri Collection διαθέτει μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και χρώματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά.Εξωτερικά, το νέο Capri Collection ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, το οποίο παραπέμπει στα εμβληματικά χρώματα των αγωνιστικών Capri του παρελθόντος

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Capri Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 463 km. 2 Αυτό δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η έκδοση Standard Range του νέου Ford Capri διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη στα 140 kW (190 PS) ⁷ και ροπή στα 350 Nm. Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το νέο Capri Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.Ταυτόχρονα, το Ford Capri συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 627 km.

Ford Capri Collection: Γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η έκδοση
Τα νέα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού  συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βέλτιστης συμπεριφοράς του Capri, προσφέροντας μεγαλύτερη υποστήριξη σε ποικίλα σενάρια οδήγησης. Το σύστημα Pro Power Onboard ⁴ είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που προσφέρεθι την δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι μέσω της προσθήκης μιας πρίζας στο πορτμπαγκάζ ή ενός αντάπτορα ⁵ που συνδέεται στη θύρα φόρτισης. Αυτό το σύστημα μπορεί να παρέχει συνδυαστική συνολική ισχύ έως και 2,3 kW αντλώντας ενέργεια από την μπαταρία υψηλής τάσης του Capri.

Ford Capri Collection: Γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η έκδοση
Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move  του Capri έχει επίσης αναβαθμιστεί με μια ανασχεδιασμένη διεπαφή που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Παράλληλα, παρέχει με διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης, καθώς και δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών (apps) σε φακέλους, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.Το αναβαθμισμένο Ford Capri προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή.

