Ford Capri Collection: Γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η έκδοση

Η έκδοση Collection είναι μία νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής στη γκάμα του Capri και ταυτόχρονα το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς Ford Collection. Αντλώντας έμπνευση από τα εμβληματικά αγωνιστικά Capri και τα cult-classic μοντέλα υψηλών επιδόσεων του παρελθόντος, το νέο Capri Collection διαθέτει μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και χρώματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά.Εξωτερικά, το νέο Capri Collection ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, το οποίο παραπέμπει στα εμβληματικά χρώματα των αγωνιστικών Capri του παρελθόντος

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Capri Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 463 km. 2 Αυτό δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η έκδοση Standard Range του νέου Ford Capri διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη στα 140 kW (190 PS) ⁷ και ροπή στα 350 Nm. Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το νέο Capri Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.Ταυτόχρονα, το Ford Capri συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 627 km.



Τα νέα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βέλτιστης συμπεριφοράς του Capri, προσφέροντας μεγαλύτερη υποστήριξη σε ποικίλα σενάρια οδήγησης. Το σύστημα Pro Power Onboard ⁴ είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που προσφέρεθι την δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι μέσω της προσθήκης μιας πρίζας στο πορτμπαγκάζ ή ενός αντάπτορα ⁵ που συνδέεται στη θύρα φόρτισης. Αυτό το σύστημα μπορεί να παρέχει συνδυαστική συνολική ισχύ έως και 2,3 kW αντλώντας ενέργεια από την μπαταρία υψηλής τάσης του Capri.



Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Capri έχει επίσης αναβαθμιστεί με μια ανασχεδιασμένη διεπαφή που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Παράλληλα, παρέχει με διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης, καθώς και δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών (apps) σε φακέλους, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.Το αναβαθμισμένο Ford Capri προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή.