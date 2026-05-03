Traction Karting Challenge: Όταν η ταχύτητα συναντά την αδρεναλίνη – Ένας αγώνας που τα είχε όλα

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του διοργάνωση, το Traction Karting Challenge επέστρεψε πιο δυνατό, πιο οργανωμένο και με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας πως δεν ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό «πείραμα», αλλά μια εμπειρία που ήρθε για να γίνει θεσμός.

Η πίστα του SFI Karting Circuit στα Σπάτα μετατράπηκε ξανά σε πεδίο δράσης για φίλους της εκπομπής και αγαπημένους καλεσμένους, που άφησαν για λίγο στην άκρη την καθημερινότητά τους και φόρεσαν κράνη για έναν αγώνα γεμάτο ένταση, χιούμορ αλλά και… υγιή ανταγωνισμό.

Η Ιωάννα Παππά, η Γιούλικα Σκαφιδά, η Νικόλ Ελευθεριάδου και η Μαίρη Βυτινάρος, αντιμετώπισαν τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Ζερόμ Καλούτα, τον Μάνο Πανταζή και τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, σε μια μοναδική μηχανοκίνητη αναμέτρηση μεταξύ διασημοτήτων!

Από την πρώτη στιγμή, το κλίμα ήταν γιορτινό. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν αναγνωριστικούς γύρους, να εξοικειωθούν με την πίστα και να μπουν σιγά-σιγά στο πνεύμα της διοργάνωσης. Όπως τόνισαν και οι διοργανωτές, στόχος δεν ήταν μόνο η διασκέδαση, αλλά και η προώθηση της ασφαλούς οδήγησης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η πίστα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, με περισσότερα kart για όλες τις ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας, αλλά και με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ήδη δεχθεί θετική αξιολόγηση από διεθνείς φορείς, με στόχο να ενταχθεί στο παγκόσμιο καλεντάρι αγώνων τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο βήμα για το karting στην Ελλάδα.

Εκκίνηση με ένταση και… χάος στην πρώτη στροφή

Με το σύνθημα της εκκίνησης, τα οκτώ kart εκτοξεύτηκαν, δημιουργώντας ένα μικρό «χάος» στην πρώτη στροφή. Από νωρίς, ωστόσο, άρχισε να διαμορφώνεται η εικόνα του αγώνα.

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος πήρε γρήγορα προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ, ανοίγοντας σταδιακά τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Πίσω του, όμως, εξελισσόταν μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες της ημέρας.

Η Μαίρη Βυτινάρος και ο Γιώργος Καραγκούνης έδωσαν πραγματική «μάχη σώμα με σώμα» για τη δεύτερη θέση, με συνεχόμενα προσπεράσματα, λάθη, επιστροφές και ένταση μέχρι το τέλος.

Μάχη μέχρι το… νήμα

Οι δύο οδηγοί άλλαζαν θέσεις ξανά και ξανά, με τη Μαίρη να δείχνει απίστευτη μαχητικότητα και τον Καραγκούνη την εμπειρία και το ένστικτο του πρωταθλητή.

Και ενώ όλα έδειχναν πως η δεύτερη θέση είχε «κλειδώσει», ήρθε η μεγάλη ανατροπή: στην ευθεία του τερματισμού, ο Γιώργος Καραγκούνης εκμεταλλεύτηκε την παραμικρή ευκαιρία και πέρασε μπροστά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, κλέβοντας τη θέση στο νήμα.

Η τελική κατάταξη



• 1η θέση: Σπύρος Χρυσικόπουλος

• 2η θέση: Γιώργος Καραγκούνης

• 3η θέση: Μαίρη Βυτινάρος

Ακολούθησαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, όλοι με το δικό τους στυλ και ρυθμό, αποδεικνύοντας πως το karting είναι πάνω απ’ όλα εμπειρία και διασκέδαση.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στην Ιωάννα Παππά, που μπορεί να μην έχει εμπειρία στην οδήγηση, αλλά έδειξε πάθος και διάθεση, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων.



