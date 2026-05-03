Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 04/05/2026 – 10/05/2026

Η εβδομάδα δεν έχει πολλά αστρολογικά γεγονότα, όμως αυτά που πραγματοποιούνται φέρνουν έντονες εσωτερικές διεργασίες, επηρεάζοντας κυρίως τη συναισθηματική σας κατάσταση. Στις 05/05/2026, το τετράγωνο Άρη-Δία φέρνει έντονη ενέργεια, ενθουσιασμό και διάθεση για δράση, αλλά χρειάζεται μέτρο. Στη θετική του εκδοχή, αυτή η όψη δίνει θάρρος, αυτοπεποίθηση και ώθηση να κυνηγήσετε κάτι που θέλετε, να πάρετε πρωτοβουλίες ή να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Στην πιο απαιτητική του πλευρά, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολές, βιαστικές κινήσεις, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων ή ρίσκα χωρίς σκέψη.

Είναι σημαντικό να κινηθείτε με επίγνωση και να μην παρασυρθείτε από την παρόρμηση της στιγμής. Στις 06/05/2026, το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα φέρνει ένταση στην επικοινωνία και βαθύτερες σκέψεις. Μπορεί να υπάρξουν εμμονές, έντονες συζητήσεις, αποκαλύψεις ή λόγια που έχουν μεγαλύτερο βάρος απ’ όσο φαίνεται. Προσοχή σε χειριστικές συμπεριφορές, πιεστικές κουβέντες ή ανάγκη να επιβληθείτε μέσα από τον λόγο. Από την άλλη, είναι μια όψη που βοηθά να δείτε πίσω από τις λέξεις, να καταλάβετε τι κρύβεται και να φτάσετε σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα.

Σε γενικές γραμμές, η εβδομάδα ζητά εσωτερική παρατήρηση, ψυχραιμία και συνειδητές κινήσεις, καθώς τα πιο σημαντικά συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια! Την ίδια ημέρα, ο Πλούτωνας γυρίζει ανάδρομος και ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο επανεξέτασης που θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο. Είναι μια περίοδος που δεν φέρνει άμεσες εξωτερικές ανατροπές, αλλά σας βάζει να δείτε πιο βαθιά τι θέλετε να αλλάξετε, τι δεν σας εκφράζει πλέον και πού χρειάζεται να πάρετε πίσω τη δύναμη σας. Θέματα ελέγχου, εξουσίας, εμμονών ή καταστάσεων που έχουν «βαρύνει» αρχίζουν να δουλεύονται εσωτερικά, με στόχο μια πιο ουσιαστική μεταμόρφωση μέσα στους επόμενους μήνες.

