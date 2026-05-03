Η Ιωάννα Τούνη διανύει μια από τις πιο γεμάτες και φωτεινές περιόδους της ζωής της και δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στο πλευρό του επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη, η γνωστή influencer φαίνεται πιο ερωτευμένη από ποτέ, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά και όμορφα μακριά από υπερβολική έκθεση, αλλά γεμάτη ουσία.

Αν και η ίδια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, κρατώντας τον σύντροφό της μακριά από τα social media, το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου έκανε μια μικρή… εξαίρεση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Μαζί με τον αγαπημένο της και στενούς φίλους, βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθορμητισμό.

Το highlight της βραδιάς; Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια, το ζευγάρι παίρνει το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά και τραγουδά μπροστά στο κοινό, δείχνοντας πόσο άνετα και χαρούμενα νιώθουν μαζί. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη, ο «Robbie» της είναι μεγάλος θαυμαστής του δημοφιλούς τραγουδιστή κάτι που εξηγεί τον ενθουσιασμό της στιγμής.

Η σχέση τους μόνο τυχαία δεν είναι, αφού οι δυο τους έχουν κοινό παρελθόν. Όπως έχει παραδεχτεί η ίδια σε παλαιότερες δηλώσεις της:«Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του».

Ένας έρωτας που άντεξε στον χρόνο και επέστρεψε πιο ώριμος, αποδεικνύοντας πως κάποια συναισθήματα δε χάνονται ποτέ.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, με την Ιωάννα Τούνη να στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις του και να δίνει συχνά το «παρών» στα μαγαζιά του. Παράλληλα, η ίδια συνεχίζει δυναμικά την επαγγελματική της πορεία, ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα, την επιχειρηματικότητα και την προσωπική της ευτυχία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τους followers της. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, περιέγραψε με τον πιο ειλικρινή και αυθόρμητο τρόπο τη φάση ζωής που βιώνει: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».