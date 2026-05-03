Τούνη & Σπυριδωνίδης: Τραγούδησαν μαζί Ρουβά και δεν κρύβουν τον έρωτά τους

Full in love με τον “Robbie”

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.05.26 , 16:09 Καστοριά: 15χρονος τραυματίστηκε από σφοδρή έκρηξη στο δωμάτιό του
03.05.26 , 15:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 04/05/2026 – 10/05/2026
03.05.26 , 15:38 Μαρία Στρατουδάκη: Διπλό μετάλλιο και ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
03.05.26 , 15:32 Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
03.05.26 , 15:24 Τελευταίες παραστάσεις: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»
03.05.26 , 15:03 Traction Karting Challenge: Η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο στα Σπάτα
03.05.26 , 14:55 Εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι για την παρακολούθηση πυρκαγιών
03.05.26 , 14:28 Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα
03.05.26 , 14:08 Ωραιόκαστρο: Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας - Ασφαλείς μητέρα με τρία παιδιά
03.05.26 , 14:00 Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή πρόβα του Akyla
03.05.26 , 13:39 Τούνη & Σπυριδωνίδης: Τραγούδησαν μαζί Ρουβά και δεν κρύβουν τον έρωτά τους
03.05.26 , 12:24 «Να ραφτώ ή όχι;»: Η αποκάλυψη Χρηστίδου για τον γάμο της Σκορδά
03.05.26 , 11:54 Μελέτης Ηλίας & Βίβιαν Κοντομάρη δοκιμάζονται στο 1% Club
03.05.26 , 11:49 Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία του - Δείχνει να αντιδρά
03.05.26 , 10:51 Δολοφονία 5χρονης Αυστραλία: Λίντσαραν τον 47χρονο ύποπτο πριν συλληφθεί
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Τουμασάτου για Σταύρου: «Από την εφηβεία, οι ζωές μας ήταν παράλληλες»
Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία του - Δείχνει να αντιδρά
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη είναι ερωτευμένη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τη σχέση τους να εξελίσσεται όμορφα και σταθερά.
  • Το ζευγάρι τραγούδησε μαζί με τον Σάκη Ρουβά σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας τη χαρά τους.
  • Η Τούνη έχει κοινό παρελθόν με τον Σπυριδωνίδη, καθώς υπήρξαν ζευγάρι πριν από 10+ χρόνια.
  • Η influencer ισορροπεί μεταξύ μητρότητας, επιχειρηματικότητας και προσωπικής ευτυχίας, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του συντρόφου της.
  • Μοιράζεται συχνά τις σκέψεις και τα συναισθήματά της με τους followers της, περιγράφοντας τη ζωή της στα 32.

Η Ιωάννα Τούνη διανύει μια από τις πιο γεμάτες και φωτεινές περιόδους της ζωής της και δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στο πλευρό του επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη, η γνωστή influencer φαίνεται πιο ερωτευμένη από ποτέ, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά και όμορφα μακριά από υπερβολική έκθεση, αλλά γεμάτη ουσία.

Ο τρυφερός διάλογος Ιωάννας Τούνη με Πάρη: «Πού θα σ’ έχω; Στην καρδιά σου»

Αν και η ίδια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, κρατώντας τον σύντροφό της μακριά από τα social media, το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου έκανε μια μικρή… εξαίρεση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Μαζί με τον αγαπημένο της και στενούς φίλους, βρέθηκαν σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αυθορμητισμό.

Το highlight της βραδιάς; Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια, το ζευγάρι παίρνει το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά και τραγουδά μπροστά στο κοινό, δείχνοντας πόσο άνετα και χαρούμενα νιώθουν μαζί. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη, ο «Robbie» της είναι μεγάλος θαυμαστής του δημοφιλούς τραγουδιστή κάτι που εξηγεί τον ενθουσιασμό της στιγμής.

Η σχέση τους μόνο τυχαία δεν είναι, αφού οι δυο τους έχουν κοινό παρελθόν. Όπως έχει παραδεχτεί η ίδια σε παλαιότερες δηλώσεις της:«Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του».

Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του

Τούνη & Σπυριδωνίδης: Τραγούδησαν μαζί Ρουβά και δεν κρύβουν τον έρωτά τους

Ένας έρωτας που άντεξε στον χρόνο και επέστρεψε πιο ώριμος, αποδεικνύοντας πως κάποια συναισθήματα δε χάνονται ποτέ.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, με την Ιωάννα Τούνη να στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις του και να δίνει συχνά το «παρών» στα μαγαζιά του. Παράλληλα, η ίδια συνεχίζει δυναμικά την επαγγελματική της πορεία, ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα, την επιχειρηματικότητα και την προσωπική της ευτυχία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τους followers της. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, περιέγραψε με τον πιο ειλικρινή και αυθόρμητο τρόπο τη φάση ζωής που βιώνει: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top