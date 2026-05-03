Οι πρώτες επίσημες εικόνες από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 ήρθαν στο φως την Κυριακή 3 Μαΐου, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή και πολυεπίπεδη σκηνική πρόταση για το «Ferto».

Πίσω από το concept βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος υπογράφει τη δημιουργική επιμέλεια και δίνει για ακόμη μία φορά το δικό του στίγμα σε μια ελληνική αποστολή.

Ο Akylas ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, το Σάββατο 2 Μαΐου, πραγματοποιώντας την πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής. Από τα πρώτα στιγμιότυπα γίνεται σαφές πως πρόκειται για μια εμφάνιση που δεν βασίζεται μόνο στη μουσική, αλλά και στη θεατρικότητα, την αφήγηση και την έντονη οπτική ταυτότητα.

Το «Ferto» παρουσιάζεται μέσα από ένα ευρηματικό σκηνικό σύμπαν που θυμίζει video game, με τον καλλιτέχνη να κινείται ανάμεσα σε επίπεδα και «πίστες», συναντώντας τέσσερις ξεχωριστούς χαρακτήρες. Τους ρόλους αυτούς ενσαρκώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, προσθέτοντας χιούμορ και θεατρικότητα στην αφήγηση.

Η σκηνική παρουσία, εμπνευσμένη μεταξύ άλλων από στοιχεία της αρχαίας κωμωδίας, συνδυάζει το σατιρικό στοιχείο με σύγχρονα οπτικά εφέ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ο Akylas ερμηνεύει το τραγούδι με τη χαρακτηριστική εκρηκτική του ενέργεια, αξιοποιώντας πλήρως τη σκηνική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της εμφάνισης έρχεται προς το τέλος, όταν ο καλλιτέχνης «σπάει» τον ρόλο του: βγάζει τα γυαλιά του, απομακρύνεται από το χιουμοριστικό πλαίσιο και απευθύνεται στη μητέρα του, σε ένα σημείο έντονα φορτισμένο συναισθηματικά. Η μετάβαση από το παιχνίδι στη συγκίνηση δίνει βάθος στην παρουσίαση και αναδεικνύει μια πιο προσωπική πλευρά του.

Η πρώτη πρόβα άφησε θετικές εντυπώσεις, δείχνοντας ότι η ελληνική συμμετοχή επενδύει σε μια ολοκληρωμένη performance που συνδυάζει αφήγηση, εικόνα και συναίσθημα στοιχεία που συχνά κάνουν τη διαφορά στη σκηνή της Eurovision.