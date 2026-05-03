Με ένα πρωτόγνωρο σκηνικό καιρού για άνοιξη ήρθε αντιμέτωπη η χώρα, τις πρώτες μέρες του Μαΐου του 2026.
Καιρός: Επιστροφή των εκδρομέων με μποφόρ & κρύο- Από Δευτέρα... καλοκαίρι!
Εκτός από το κρύο, τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χειμωνιάτικo σκηνικό, η φύση μας επιφύλασσε και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σήμερα 3/5, πρώτη Κυριακή του μήνα.
Εκτός από τις περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και είδαν τα χιόνια του Mαΐου πρώτες, όπως Λαϊλιάς Σερρών, Σέλι Ημαθίας, Ευρυτανία, ορεινά Κορινθίας, Παρνασσός, χιόνισε στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό.
Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
Μάλιστα, η χιονισμένη Πάρνηθα προσέλκυσε αρκετούς Αθηναίους που δεν άφησαν την πόλη το τριήμερο, όμως δυστυχώς ο δρόμος έκλεισε από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω για προληπτικούς λόγους.
Συνεπώς, δεν μπορούν να προσεγγίσουν το καταφύγιο Μπάφι.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έντονη ήταν η χιονόπτωση στην Κηφισιά, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Κηφισιά.
Xειμώνας «μύρισε» στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας, ενώ στα λευκά «ντύθηκε» και ο Ψηλορείτης.
