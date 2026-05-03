Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

Μαγικές εικόνες από τα «λευκά» τοπία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.05.26 , 16:09 Καστοριά: 15χρονος τραυματίστηκε από σφοδρή έκρηξη στο δωμάτιό του
03.05.26 , 15:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 04/05/2026 – 10/05/2026
03.05.26 , 15:38 Μαρία Στρατουδάκη: Διπλό μετάλλιο και ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
03.05.26 , 15:32 Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
03.05.26 , 15:24 Τελευταίες παραστάσεις: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»
03.05.26 , 15:03 Traction Karting Challenge: Η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο στα Σπάτα
03.05.26 , 14:55 Εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι για την παρακολούθηση πυρκαγιών
03.05.26 , 14:28 Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα
03.05.26 , 14:08 Ωραιόκαστρο: Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας - Ασφαλείς μητέρα με τρία παιδιά
03.05.26 , 14:00 Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή πρόβα του Akyla
03.05.26 , 13:39 Τούνη & Σπυριδωνίδης: Τραγούδησαν μαζί Ρουβά και δεν κρύβουν τον έρωτά τους
03.05.26 , 12:24 «Να ραφτώ ή όχι;»: Η αποκάλυψη Χρηστίδου για τον γάμο της Σκορδά
03.05.26 , 11:54 Μελέτης Ηλίας & Βίβιαν Κοντομάρη δοκιμάζονται στο 1% Club
03.05.26 , 11:49 Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία του - Δείχνει να αντιδρά
03.05.26 , 10:51 Δολοφονία 5χρονης Αυστραλία: Λίντσαραν τον 47χρονο ύποπτο πριν συλληφθεί
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Τούνη & Σπυριδωνίδης: Τραγούδησαν μαζί Ρουβά και δεν κρύβουν τον έρωτά τους
Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια σε όλη τη χώρα/ ρεπορτάζ Μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρωτόγνωρο καιρικό σκηνικό με χιόνια στην Ελλάδα την πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2026.
  • Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε ορεινές περιοχές όπως Λαϊλιάς, Σέλι, Ευρυτανία, Κορινθία και Πάρνηθα.
  • Ο δρόμος στην Πάρνηθα έκλεισε από το ύψος του τελεφερίκ για προληπτικούς λόγους, απαγορεύοντας την πρόσβαση στο καταφύγιο Μπάφι.
  • Έντονη χιονόπτωση και χαλαζόπτωση σημειώθηκαν στην Κηφισιά.
  • Χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας και Ψηλορείτης ντύθηκαν στα λευκά.

Με ένα πρωτόγνωρο σκηνικό καιρού για άνοιξη ήρθε αντιμέτωπη η χώρα, τις πρώτες μέρες του Μαΐου του 2026.

Καιρός: Επιστροφή των εκδρομέων με μποφόρ & κρύο- Από Δευτέρα... καλοκαίρι!

Εκτός από το κρύο, τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χειμωνιάτικo σκηνικό, η φύση μας επιφύλασσε και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σήμερα 3/5, πρώτη Κυριακή του μήνα.

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Εκτός από τις περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και είδαν τα χιόνια του Mαΐου πρώτες, όπως Λαϊλιάς Σερρών, Σέλι Ημαθίας, Ευρυτανία, ορεινά Κορινθίας, Παρνασσός, χιόνισε στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό. 

Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- INTIME Καρατζάς Κώστας

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- INTIME Καρατζάς Κώστας

Μάλιστα, η χιονισμένη Πάρνηθα προσέλκυσε αρκετούς Αθηναίους που δεν άφησαν την πόλη το τριήμερο, όμως δυστυχώς ο δρόμος έκλεισε από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω για προληπτικούς λόγους.

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

Συνεπώς, δεν μπορούν να προσεγγίσουν το καταφύγιο Μπάφι.

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Χιόνια στην Πάρνηθα σήμερα 3/5/26- Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έντονη ήταν η χιονόπτωση στην Κηφισιά, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην Κηφισιά.

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

 

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

Χιόνια στα Τρίκαλα Κορινθίας - ΙΝΤΙΜΕ Χρήστος Δρούλιας

Χιόνια στα Τρίκαλα Κορινθίας - ΙΝΤΙΜΕ Χρήστος Δρούλιας

Καλάβρυτα: Χιόνια στον Χελμό/  Eurokinissi 

Καλάβρυτα: Χιόνια στον Χελμό/  Eurokinissi 

Xειμώνας «μύρισε» στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας, ενώ στα λευκά «ντύθηκε» και ο Ψηλορείτης.

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

 

Πρώτη Κυριακή του Μαΐου με χιόνια στα βουνά- Έκλεισε ο δρόμος στην Πάρνηθα

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΝΙΑ
 |
ΠΑΡΝΗΘΑ
 |
ΜΑΙΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top