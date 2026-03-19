MasterChef Trailer: «Πιστεύω ότι δε θα βγάλει κανείς πιάτο»

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 21:00 στο MasterChef 10

19.03.26 , 09:22 MasterChef Trailer: «Πιστεύω ότι δε θα βγάλει κανείς πιάτο»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας, οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε Τυφλή Γευσιγνωσία Υλικών.
  • Οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα οδηγηθούν στη δοκιμασία αποχώρησης.
  • Οι ηττημένοι θα πρέπει να αντιγράψουν πιάτο του chef Χρόνη Δαμαλά.
  • Ο Γιώργος προβλέπει ότι κανείς δεν θα βγάλει πιάτο στην αποχώρηση.
  • Οι βαθμολογίες προκαλούν ανακούφιση και ανησυχία στους διαγωνιζόμενους.

Στη Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας, η Μενεξιά, ο Νίκος, ο Γιώργος Κ., η Φωτεινούλα, ο Γιάννης και ο Γιώργος Δ. διαγωνίζονται σε Τυφλή Γευσιγνωσία Υλικών.

MasterChef: Το... γνώριμο όνομα που έδωσε ο Κουτσόπουλος στη Wasan!

«Οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα είναι κι αυτοί που θα οδηγηθούν στη δοκιμασία αποχώρησης», αποκαλύπτει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο trailer.

MasterChef: Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας με Τυφλή Γευσιγνωσία

Οι ηττημένοι «κόκκινοι» θα κληθούν να αντιγράψουν πιάτο του καταξιωμένου chef, Χρόνη Δαμαλά. Οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση τα βρίσκουν σκούρα, με τον αρχηγό της μπλε μπριγάδας να κάνει μια δραματική πρόβλεψη: «Πιστεύω ότι δεν θα βγάλει κανείς πιάτο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος.

MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας

Οι ειδικοί εντοπίζουν αμέσως τις αδυναμίες κάθε προσπάθειας και καταλήγουν σε συμπεράσματα. «Έχω καταλήξει ποια είναι η πιο αδύναμη προσπάθεια της βραδιάς», σχολιάζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Οι βαθμολογίες αποκαλύπτονται, προκαλώντας ανακούφιση αλλά και ανησυχία. «Πολλά λάθη σου στέρησαν και πολλούς βαθμούς», λέει ο Πάνος Ιωαννίδης σε έναν διαγωνιζόμενο.

Ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και θα κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του MasterChef

