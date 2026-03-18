MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας

Ο Χάρης έκανε το 6-2 και οι μπλε πήραν μια επιβλητική νίκη!

19.03.26 , 00:20 MasterChef 2026: Κόκκινη μπριγάδα - Αυτοί οδηγούνται σε αποχώρηση!
19.03.26 , 00:15 MasterChef 2026: Το «τρελό» πιάτο του Γιώργου και η αφιέρωση!
18.03.26 , 23:55 MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας
18.03.26 , 23:35 MasterChef: Θα «παντρέψουν» Άγγελος & Φίλιπ σοκολάτα με καραβίδα;
18.03.26 , 23:25 StarLight - Κερασία Σαμαρά: «Τώρα πια, θα προτιμούσα τη σκηνοθεσία»
18.03.26 , 22:59 Ζήνα Κουτσελίνη: Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη!
18.03.26 , 22:35 MasterChef: Το... γνώριμο όνομα που έδωσε ο Κουτσόπουλος στη Wasan!
18.03.26 , 22:21 Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!
18.03.26 , 21:55 MasterChef 2026: Σε άλλο επίπεδο το Τεστ Δημιουργικότητας!
18.03.26 , 21:42 Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
18.03.26 , 21:38 Aπεργία ΕΣΥ: Κατεβάζουν Ρολά Γιατροί Και Νοσηλευτές
18.03.26 , 21:28 Τουρισμός: Aνησυχία Και Προβληματισμός Λόγω Πολέμου
18.03.26 , 21:23 Σε εφαρμογή η απαγόρευση πώλησης τσιγάρων - αλκοόλ σε ανήλικους
18.03.26 , 20:58 Επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι Έλληνες με τα κατοικίδιά τους
18.03.26 , 20:41 Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ιωάννα Τούνη - Ξέσπασε για την απεργία των ταξί: «Νεύρα, νεύρα, νεύρα»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας με 6-2 απέναντι στην κόκκινη.
  • Οι κριτές επαίνεσαν τις προσπάθειες των Χάρη και Γιώργου ως «αλάνθαστες» και δημιουργικές.
  • Ο Χάρης ήταν αυτός που εξασφάλισε τη νίκη για την ομάδα του, εκφράζοντας μεγάλη χαρά.
  • Ο Γιώργος, παρά τα θετικά σχόλια, αισθάνθηκε απογοήτευση για την ήττα της μπριγάδας του.
  • Η νίκη της μπλε μπριγάδας σημαίνει ότι η κόκκινη θα πρέπει να αντιμετωπίσει δοκιμασίες στο επόμενο επεισόδιο.

Ένα ακόμη Τεστ Δημιουργικότητας περίμενε τις δύο μπριγάδες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός.

MasterChef 2026: Σε άλλο επίπεδο το Τεστ Δημιουργικότητας!

Στη μονομαχία Χάρη - Γιώργου, οι κριτές δυσκολεύτηκαν να αναδείξουν νικητή, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειές τους «αλάνθαστες». «Είναι από τις ευχάριστες περιπτώσεις που μας προβληματίσατε πάρα πολύ, γιατί έχουμε δύο εξαιρετικές προσπάθειες. Είναι νόστιμες, ευφάνταστες, εντός θέματος, δημιουργικές, αλάνθαστες κι αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Μπράβο, παιδιά», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

MasterChef: Το αλάνθαστο πιάτο του Χάρη

Ο Γιώργος ήθελε μόνο τη νίκη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η μπλε μπριγάδα θα κέρδιζε τη δοκιμασία. Τελικά, ο Χάρης έκανε το 6-2 και οι «μπλε» πήραν εμφατική νίκη έναντι της κόκκινης μπριγάδας. «Με μικρή διαφορά, ο πόντος πηγαίνει στην προσπάθεια του Χάρη», αποκάλυψε ο chef Ιωαννίδης.

MasterChef: Το... γνώριμο όνομα που έδωσε ο Κουτσόπουλος στη Wasan!

Ο Χάρης «πετούσε» από τη χαρά του, καθώς έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα του: «Πήρα τον πόντο. Βεγγαλικά στον αέρα. Πανικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο τελευταίος πόντος για να πάρουμε τη δοκιμασία ήταν στα χέρια μου και, εννοείται, ότι πέταξα στον ουρανό όταν πραγματικά τον πήραμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Ο Χάρης έδωσε τον νικητήριο πόντο στην μπριγάδα του

Ανάμεικτα ήταν, από την άλλη, τα συναισθήματα για τον Γιώργο: «Χάθηκε ο πόντος. Από τη μία πλευρά έχεις τα πολύ όμορφα σχόλια που πήραμε από τους κριτές, αλλά στεναχωρήθηκα που έχασε η μπριγάδα και ότι αύριο πρέπει να έρθουμε να μαγειρέψουμε», εξήγησε.

