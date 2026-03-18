MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας

Ένα ακόμη Τεστ Δημιουργικότητας περίμενε τις δύο μπριγάδες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός.

Στη μονομαχία Χάρη - Γιώργου, οι κριτές δυσκολεύτηκαν να αναδείξουν νικητή, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειές τους «αλάνθαστες». «Είναι από τις ευχάριστες περιπτώσεις που μας προβληματίσατε πάρα πολύ, γιατί έχουμε δύο εξαιρετικές προσπάθειες. Είναι νόστιμες, ευφάνταστες, εντός θέματος, δημιουργικές, αλάνθαστες κι αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Μπράβο, παιδιά», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

MasterChef: Το αλάνθαστο πιάτο του Χάρη

Ο Γιώργος ήθελε μόνο τη νίκη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η μπλε μπριγάδα θα κέρδιζε τη δοκιμασία. Τελικά, ο Χάρης έκανε το 6-2 και οι «μπλε» πήραν εμφατική νίκη έναντι της κόκκινης μπριγάδας. «Με μικρή διαφορά, ο πόντος πηγαίνει στην προσπάθεια του Χάρη», αποκάλυψε ο chef Ιωαννίδης.

Ο Χάρης «πετούσε» από τη χαρά του, καθώς έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα του: «Πήρα τον πόντο. Βεγγαλικά στον αέρα. Πανικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο τελευταίος πόντος για να πάρουμε τη δοκιμασία ήταν στα χέρια μου και, εννοείται, ότι πέταξα στον ουρανό όταν πραγματικά τον πήραμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Ο Χάρης έδωσε τον νικητήριο πόντο στην μπριγάδα του

Ανάμεικτα ήταν, από την άλλη, τα συναισθήματα για τον Γιώργο: «Χάθηκε ο πόντος. Από τη μία πλευρά έχεις τα πολύ όμορφα σχόλια που πήραμε από τους κριτές, αλλά στεναχωρήθηκα που έχασε η μπριγάδα και ότι αύριο πρέπει να έρθουμε να μαγειρέψουμε», εξήγησε.

